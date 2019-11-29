В Париже состоялась премьера оперы "Князь Игорь"

ПАРИЖ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Премьера оперы Александра Бородина "Князь Игорь" прошла с успехом на сцене театра "Опера Бастилия". В афише оперного дома произведение великого русского композитора в прочтении австралийского режиссера Барри Коски появилось впервые.

Главную партию исполнил обладатель высших наград, в том числе двух премий Grammy, Ильдар Абдразаков. Образ князя Игоря хорошо знаком артисту: в этой роли в 2014 году он дебютировал на сцене Метрополитен-опера в постановке Дмитрия Чернякова. Несколькими годами позже спектакль снискал европейский успех в Национальной опере Голландии.

Вечные ценности и вызовы современности

Как признался в интервью корреспонденту ТАСС Абдразаков, он "рад, что судьба предоставила новую возможность так плотно погрузиться в замечательный музыкальный материал и попытаться другим взглядом посмотреть на героя". "Как и в работе с Дмитрием Черняковым, мы с Барри Коски непрерывно искали новые приемы, совместно выстаивали драматургию роли. И это было непросто, и вместе с тем увлекательно", - отметил артист. "Я признателен ему за диалог и за то, что многие из моих предложений органично вошли в спектакль", - добавил Абдразаков.

По его словам, "состоявшаяся премьера стала удивительным, хотя и непростым путешествием". "Барри Коски - известный мастер театральных иллюзий, поражающий нетривиальным видением классических сюжетов", - заметил солист. "Смысл оперы "Князь Игорь" универсален, как и у всех больших классических произведений", - отметил он. "Это разговор о вечных человеческих ценностях и о вызовах современности", - добавил оперный певец, заметив, что "в постановке поднимаются темы изгнания, бесприютности, поиска лидера и коллективной мечты".

Главную женскую партию - Ярославны - исполнила восходящая звезда мировой сцены Елена Стихина. Вместе с солистами успех разделили Павел Чернох (Владимир), Дмитрий Ульянов (князь Галицкий), Дмитрий Иващенко (хан Кончак), Анита Рачвелишвили (Кончаковна). За дирижерским пультом был сам музыкальный директор Парижской национальной оперы Филипп Жордан.

Обращение к русскому репертуару

Серия спектаклей "Князь Игорь" завершится 26 декабря. Российские поклонники оперы могут увидеть прямую трансляцию со сцены парижского театрального дома 17 декабря в кинотеатрах Москвы, Санкт Петербурга и Ростова на Дону.

Премьера оперы "Князь Игорь" состоялась в Мариинском театре 23 октября 1890 года. Источником для либретто послужило "Слово о полку Игореве", в основе которого лег рассказ о походе князя Игоря против половцев. По словам представителя российской труппы Ханны Ткачовой, обращение руководства "Оперы Бастилии" к русскому репертуару обусловлено в том числе прошлогодним успехом постановки режиссера Иво ван Хове "Борис Годунов". Главную партию тогда также исполнил Ильдар Абдразаков.