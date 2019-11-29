ДДТ отправится в юбилейный тур в 2020 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рок-группа ДДТ в марте 2020 года отправится в гастрольный тур, приуроченный к 40-летию коллектива. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба группы.

"Легенды российского рока - группа ДДТ - в марте 2020 года начнут большой юбилейный тур по России с совершенно новой программой", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации на официальном сайте тура, гастроли начнутся 31 марта в Рязани. После этого в графике группы значатся Орел, Курск, Курган, Челябинск, Магнитогорск. Запланированы три стадионных концерта: в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, где 40 лет назад и появился коллектив. В столице ДДТ выступят 6 июня на стадионе "Открытие-Арена".

В трек-лист войдут как новинки, так и "всеми любимые и давно знакомые песни", пообещали в группе.

В пятницу ДДТ завершает в Кишиневе масштабное турне с программой "История звука", которое стартовало в 2016 году. В марте 2017 года музыканты показали эту программу в Москве.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Автором большинства песен коллектива и его бессменным участником является Юрий Шевчук. В 2018 году группа представила свой 22-й номерной альбом - "Галя ходи".