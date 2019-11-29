Мединский попросил Путина поддержать строительство культурного центра в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил президента РФ Владимира Путина поддержать завершение строительства культурного центра в Нальчике (Кабардино-Балкария). Об этом он сказал в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике.

"Хотел бы, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, обратить ваше внимание на старинный долгострой <...> Это огромный культурный центр, мы отрабатываем с регионом его модернизацию и возможность чуть-чуть по-другому сделать проект, чтобы там был и современный концертный зал, и выставочные площади, кинотеатр, кафе. Наверное, мы просили бы, если это возможно, поддержать наши усилия, чтобы достроить этот культурный центр до конца", - сказал Мединский.

Министр подчеркнул, что это учреждение расположено в центре Нальчика и является знаковым для города.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов также обратился к президенту с просьбой поддержать строительство центра. "[Он] может стать общекавказской культурно-гуманитарной площадкой. У нас таких центров не хватает", - сказал он.

Ранее Мединский сообщал, что достройку "Дворца театров" в Нальчике завершат при поддержке федерального центра. Как поясняли ТАСС в Минкультуры региона, строительство "Дворца театров" ведется в центре Нальчика с 2002 года. Там планировалось разместить все национальные театры республики, но со временем проект потерял свою актуальность, было принято решение вместо него создать культурный центр.