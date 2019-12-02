Умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Об этом сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Совершенно неожиданно и близко к своему дню рождения ушел от нас Валерий Лукин, - сказал Пиотровский. - Он был прекрасным архитектором, который совмещал архитектурный талант и активность, он автор многих архитектурных идей, пространственных идей с заботой об архитектуре Эрмитажа, сохранении его особости".

Пиотровский отметил, что Лукин в своей деятельности "умел совместить и архитектора, и хранителя". С его работой были связаны все крупные архитектурные проекты Эрмитажа последних десятилетий, как в Зимнем дворце, так и на других объектах музейного комплекса - в здании Главного Штаба и в реставрационно-хранительском комплексе на Старой Деревне. По словам Пиотровского, архитектор "многое очень удачно и хорошо решал для Эрмитажа".

Лукин проработал в Эрмитаже более 40 лет. В его ведении находились вопросы сохранности музейных зданий и утверждения новых строительных проектов.

Информация о дате и месте прощания с Валерием Лукиным будет опубликована позднее, сообщили в музее.