Путин подписал закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о маркировке ценных музыкальных инструментов, который существенно облегчит для музыкантов их временный вывоз из РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предлагается маркировать музыкальные инструменты или смычки, отнесенные по результатам экспертизы к культурным ценностям. Устанавливается, что на такой инструмент будут наноситься две уникальные метки: химическая метка, которая позволит идентифицировать инструмент в качестве культурной ценности, и радиочастотная, содержащая уникальный код маркировки, связанный с записью в единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.

Отсутствие на инструменте или смычке маркировки послужит основанием для отказа в выдаче заключения на временный вывоз.

Кроме того, в законе прописано, что таможенные посты должны быть оборудованы приборами, необходимыми для проверки маркировки музыкальных инструментов, и иметь доступ к единой базе данных о таких инструментах и смычках. При этом на каждый музыкальный инструмент или смычок, являющийся культурной ценностью и заявленный к временному вывозу, должен быть оформлен паспорт с фотографией инструмента, указанием идентификационной информации о нем, его собственнике либо пользователе. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

Правила маркировки будет определять правительство РФ в положении о нанесении маркировки на музыкальные инструменты или смычки.