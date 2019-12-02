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Дума рассмотрит законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки, например, "для семейного чтения" или "не рекомендовано для детей"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, в октябре в Госдуму внесли новую редакцию документа. Согласно ей, обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и любые иные сходные по смыслу.

Как следует из документа, в случаях включения в примерные основные образовательные программы общего образования произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Кроме того, допускается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов" - за исключением литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся.

Убрать барьеры между детьми и культурой

Ранее Ямпольская сообщила о поступающих в комитет обращениях деятелей культуры, просящих убрать "дикие, абсурдные барьеры между детьми и культурой". По словам депутата, она сама провела "рейд" по книжным магазинам и обнаружила, что Библия, "Анна Каренина", "Евгений Онегин" и "Ромео и Джульетта" продаются с возрастным ограничением "16+".

"Складывается впечатление, будто до 16 лет в нашей стране читать запрещено. Чего мы ждем, что в 16 подросток набросится на настоящую литературу? Да он книгу в руки не возьмет, не приучен. Тогда о каких прорывах мы можем говорить?" - отмечала Ямпольская.

Теги
РоссияЯмпольская, Елена Александровна
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