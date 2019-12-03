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Apple запустила собственную музыкальную премию

В главной номинации "Артист года" победителем стала Билли Айлиш
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Описание
Награда Apple Music Award
© Пресс-служба Apple
Билли Айлиш,
© Пресс-служба Apple
Lizzo
© Пресс-служба Apple
Lil Nas X
© Пресс-служба Apple
FINNEAS
© Пресс-служба Apple

Компания Apple представила список первых победителей своей новой ежегодной премии Apple Music Awards. Награды вручают в пяти отдельных номинациях - "Артист года", "Лучший автор песен", "Прорыв года", "Альбом года" и "Песня года".

Победителей в первых трех номинациях выбирает международная команда редакторов Apple Music. Альбом и песню года определяют по данным стриминга - то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.

"Премия Apple Music Awards вручается самым популярным в мире артистам за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество, - заявил вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер. - Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру".

Премию в номинации "Артист года" получила Билли Айлиш, а ее дебютная пластинка "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" стала лучшим альбомом (более миллиарда прослушиваний). Также певица разделила награду "Лучший автор песен" с братом Финнеасом О’Коннеллом, известным как FINNEAS. Прорывом года признали соул-исполнительницу Lizzo, а песней года - "Old Town Roa" рэпера Lil Nas X.

Церемония вручения наград состоится в Steve Jobs Theater 5 декабря. Билли Айлиш выступит со специальным концертом, прямая трансляция которого начнется в 05:30 мск.

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