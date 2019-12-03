Дума запрещает устанавливать кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает установку внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Инициативой предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка на нем внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, а также других технических устройств, если фасад относится к предмету охраны. Уточняется, что эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

Уже установленные кондиционеры в случае, если объект культурного наследия относится к жилищному фонду, подлежат демонтажу "только при проведении работ по сохранению такого объекта культурного наследия…, включающих реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования", говорится в тексте законопроекта. С фасадов нежилых объектов культурного наследия кондиционеры должны будут демонтировать в течение 180 дней со дня вступления в силу будущего закона.

В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" физические или юридические лица, которым объект культурного наследия принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.