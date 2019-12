Группа The Killers станет хедлайнером фестиваля Park Live-2020 в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американская рок-группа The Killers станет хедлайнером VIII фестиваля Park Live, который пройдет с 17 по 19 июля в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора фестиваля, агентства "Мельница".

"Первым хедлайнером VIII фестиваля Park Live станут The Killers", - сказали в пресс-службе, уточнив, что услышать рокеров можно будет 18 июля.

Это будет уже второе выступление американской команды на Park Live: они же были приглашены на первый фестиваль в 2013 году.

Организаторы также отметили, что в 2020 году смотр вновь поменяет площадку и пройдет в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" с единовременной вместимостью до 50 тыс. посетителей.

Группа The Killers была основана в 2001 году в Лас-Вегасе Брэндоном Флауэрсом, Дэйвом Кенингом, Марком Стормером и Ронни Ваннуччи-мл. Уже первая пластинка команды получила пять номинаций на премию "Грэмми" и стала трижды платиновой. Сейчас на счету музыкантов пять стадийных альбомов, записи проданы тиражом свыше 20 млн копий.

За свою историю фестиваль Park Live неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2018 году смотр впервые продлился три дня. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские исполнители, в том числе Thirty Seconds to Mars, Massive Attack, Gorillaz, Дэвид Гетта, System Of A Down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Three Days Grace, Limp Bizkit, Deftones, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль".