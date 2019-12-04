Донцова представила свою 259-ю книгу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Писательница Дарья Донцова представила свою новую книгу о приключениях Даши Васильевой - "Царевич с плохим резюме". О сюжете своей новой книги и особенностях своей работы она рассказала на пресс-конференции в ТАСС, посвященной ее выходу.

Это 259-е по счету произведение Донцовой, написанное за 20-летнюю творческую деятельность. По сюжету нового детектива Даше Васильевой вновь предстоит распутать сложную историю, связанную с подозрительным богатым женихом одной из героинь. В работе, по словам писательницы, уже находится 60-я по счету книга про Дашу Васильеву, в ней героиня столкнется с чрезмерно заботливой семьей, где живут тяжелобольные дети.

В беседе с журналистами Донцова рассказала, что старается писать с высокой скоростью - по одной книге в месяц. Она также поделилась, что с удовольствием пишет детские книги и сценарии для анимационного сериала "Союзмультфильма" - "Детективные истории". В планах, по ее словам, продолжение работы над проектом, также не исключены съемки полнометражной ленты с теми же героями, но другим сюжетом. О сроках и деталях Донцова говорить отказалась, отметив, что пока стороны проводят переговоры.

Говоря о желанных новогодних подарках, писательница заметила, что больше всего хотела бы, чтобы ученые изобрели лекарство от рака и чтобы люди перестали умирать от этой болезни.

Кроме того, она поделилась, что очень жалеет многих своих читателей, которые считают свою жизнь несчастной. "По большей части мне их жалко, потому что, судя по Instagram, по вопросам, которые люди задают, они как-то не очень счастливы в жизни. Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, и радуется тому, что у него есть. Когда это объясняешь, тогда человеку становится лучше", - отметила она.

Первый детектив Донцовой "Крутые наследнички" вышел в 1999 год. Она написала его, находясь в больнице с диагнозом - рак. Пережив четыре сложные операции и полностью победив болезнь, она продолжила писать. На сегодняшний день вышло 219 детективов, 10 детских повестей, кулинарные и автобиографические книги. Суммарный тираж книг за все годы превысил 200 млн экземпляров. В 2018 году, по итогам опроса ВЦИОМ, россияне в двенадцатый назвали Дарью Донцову "Писателем года".