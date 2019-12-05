В Швеции расшифруют оригинальные рукописи Астрид Линдгрен

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Несмотря на широкую известность книг шведской писательницы Астрид Линдгрен, издававшихся огромными тиражами во всем мире, все это время их оригиналы не исследовались литературоведами, поскольку считалось, что их нельзя расшифровать. Сочиняя свои истории, сказочница пользовалась стенографией.

Но сейчас в Упсальском университете стартовал проект под названием "Код Астрид Линдгрен", цель которого - исследовать оригиналы общеизвестных книг и создать компьютерную программу, способную перевести стенограммы на письменный шведский.

"Что бы она ни писала, Линдгрен всегда пользовалась стенографией и сохраняла блокноты со стенограммами. До нас их дошло 670, и мы толком не знаем, что в них написано. Потому что, во-первых, стенограмму трудно читать: свою собственную разобрать легко, но чужую - проблематично; а во-вторых - это вымирающее искусство", - рассказала в интервью Шведскому радио руководитель проекта, литературовед Малин Науверк.

"Код Астрид Линдгрен" должен соединить сразу три области знаний: литературоведение, информационные технологии и профессиональную стенографию.

"Начали мы с того, что задали себе вопрос: а можно ли их прочесть? И оказалось, что да, можно - вручную, при определенных усилиях. А это уже означает возможность создания программы для электронного прочтения", - поделилась Малин Науверк.

По ее словам, подобная программа сродни электронному переводчику, способному распознавать иероглифы. Она даст литературоведам возможность ознакомиться со всеми оригиналами творческого наследия великой сказочницы.

На сегодняшний день эту программу опробовали на незаконченном варианте последней главы повести писательницы "Братья Львиное сердце".