В Риме начался культурно-духовный фестиваль "Россия - Италия. Сквозь века"

РИМ, 6 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Традиционный фестиваль российского искусства "Россия -Италия. Сквозь века" начался в Риме.

В преддверии рождественских и новогодних праздников на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) открылась выставка поздравительных открыток "Счастливого Рождества!" из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Его уникальная коллекция, включающая исторические документы, фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства, знамена, ордена, медали, начала формироваться после революции 1917 года. На римскую выставку привезли открытки первой половины ХХ века, по этим почтовым карточкам можно проследить историю традиции празднования Рождества и Нового года, а также менявшиеся вкусы российского общества.

В рамках фестиваля ученица основателя Московского театра кукол Сергея Образцова Мария Муат провела для детей открытый урок кукольной анимации.

В резиденции посла России в Италии в историческом театре на вилле Абамелек состоялся концерт, на котором прозвучали классические арии в исполнении солистов Мариинского и Большого театров - Марии Баянкиной (лирическое сопрано) и Ильи Селиванова (тенор). Баянкиной в начале 2020 года предстоит дебют в Римской опере в постановке "Евгения Онегина".

Поскольку фестиваль традиционно приурочен ко дню Святой великомученицы Екатерины (8 декабря), главным участником смотра становится коллектив духовной музыки. В этом году в римской базилике Девы Марии ангелов и мучеников, встроенной по проекту Микеланджело в руины терм Диоклетиана, а также в православном храме Святой великомученицы Екатерины выступит хор Сретенской духовной семинарии. Затем его концерты пройдут в городе Тарквиния и в Неаполе, в кафедральном соборе Успения Девы Марии.

Новый проект

Фестиваль, включенный в программу официальных мероприятий Российско-итальянского Форума - диалога по линии гражданских обществ, на протяжении 15 лет организует Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры и МИД РФ.

Как рассказала его президент Татьяна Шумова, в ближайших планах - организация нового фестиваля в Неаполе. "Он будет носить название "Россия - Неаполь. Вулкан искусств". В некотором смысле это отражает и нашу энергию и энтузиазм", - сказала Шумова, напомнив о близости вулкана Везувия.

Неаполь связывают с Россией давние отношения, в том числе дипломатические. Императрица Екатерина Великая выбрала этот город для первого своего посольского ведомства в Италии. В Неаполе давно активно действует культурная ассоциация Максима Горького, унаследовавшая традицию общества "Италия - СССР". Новый фестиваль российского искусства планируется провести в начале июня 2020 года.