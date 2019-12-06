Группа Rockets отметит 40-летие своего альбома Plasteroid концертом в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Французская рок-группа Rockets отметит концертом в Москве 40-летие одного из самых успешных своих альбомов - Plasteroid. Выступление пройдет 9 декабря в клубе Arbat Hall, сообщили участники группы в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Будет много песен альбома Plasteroid, будут и вещи с альбома Galaxy, самого первого альбома Rockets, и последнего - Wonderland. Специально для российских поклонников мы также исполним одну вещь, которую не играли живьем лет 30", - отметил клавишник группы Фабрис Куальотти.

По словам вокалиста Rockets Джона Бьянкале, привычный сценический образ "инопланетных гостей" трансформируется. "Что касается нашего сценического образа, думаю, если бы инопланетяне высадились на Землю, они, скорее, выглядели бы, как я сейчас, чем как Rockets в 1970-х. Значительно проще проходить через дверные проемы, когда на тебе обычная одежда, чем костюм шириной в полтора метра. Так что у нас будет новый образ - образ инопланетного денди", - пошутил музыкант.

Нынешний визит в Россию уже седьмой для Rockets, впервые они выступили в 2004 году в Екатеринбурге. Уральский город они посетят и в рамках нынешних гастролей - 7 декабря.

Группа Rockets была основана в 1972 году, первые два года музыканты выступали под названием Crystal. Группа считается лидером направления space rock, сочетающего психоделический рок, элементы электронной музыки и космическую тематику. Они первыми начали использовать на своих концертах каскады спецэффектов в виде инопланетных декораций, огромных экранов, лазеров и пиротехники.

Особую популярность группа получила в Италии, где альбомы Plasteroid и Galaxy стали золотым и платиновым соответственно.