В Петербурге откроют музей, посвященный самой тяжелой блокадной зиме 1942 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Музей, посвященный блокадной зиме 1942 года - одной из самых страшных в истории страны, откроют в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. Его создадут в качестве филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщила в пятницу директор музея Елена Лезик.

"Нам уже передан павильон в Московском парке Победы, где будет построена экспозиция, посвященная Ленинграду 1942 года. Город возвращался после первой блокадной зимы к прежней жизни, пытался привести себя в порядок, наладить санитарно-эпидемиологическую обстановку. За первую блокадную зиму в городе сложилась очень тяжелая ситуация, возникла угроза эпидемии. Конечно, мы расскажем об истории кирпичного завода, печи которого работали как печи крематория. В Московском районе, который был прифронтовым, эта история будет хорошо преподнесена, потому что всего в 9 км от нынешней площади Победы проходила линия фронта", - сказала Лезик на совещании у губернатора Александра Беглова.

Для открытия музея в Шахматно-шашечном павильоне парка сделают ремонт. Проект экспозиции будет готов к 75-летию Победы.

В стадии передачи музею, как рассказала Лезик, находится также "бункер Трибуца" на Инструментальной улице в Петроградском районе. Сейчас этот объект находится в федеральном подчинении. "Дело чести - музеефицировать этот объект, поскольку он был возведен в 1942 году из подручных средств, но там было настолько правильно все было организовано, что это пример строительства объектов бункерного типа. Сам исторический контекст, аутентичность того, что там сохранилось с 1942 года практически без изменений, - это все очень важно для музея, для истории", - объяснила она.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В этом году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция, которую посетили более 20 тыс. человек.