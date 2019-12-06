Ротару, Долина и Билан выступят на "Песне года - 2019" в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Телевизионный фестиваль "Песня года" соберет в субботу на одной сцене популярных отечественных музыкантов.

"На одной сцене соберутся звезды разных поколений. Главный критерий - это высокие рейтинги композиций, написанных именно в 2019 году, - говорится в анонсе на сайте площадки "ВТБ-Арена". - В числе участников "Песни года 2019" заявлены Елена Ваенга, Николай Басков, Таисия Повалий, Иван Дорн, Григорий Лепс, Алсу, Дима Билан, Стас Пьеха, Стас Михайлов, "А-Студио", Елка, Валерия, Лариса Долина, Полина Гагарина, Ева Польна, Кристина Орбакайте, "ВИА Гра", Ирина Дубцова, София Ротару, Юлия Савичева".

Организатор вечера, компания АРС, ранее подтвердила ТАСС, что украинская певица София Ротару, пропустившая "Песню года - 2018", примет участие в нынешнем концерте.

Ведущими выступят Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. "Пока в тайне держится информация о том, кто из женской половины будет составлять им компанию", - подчеркнули организаторы.

Фестиваль "Песня года" проходит с 1971 года, телеверсию концерта показывают в эфире одного из центральных каналов. С момента своего появления смотр стал своеобразной кузницей кадров, которая взращивает молодых артистов. Благодаря ему в СССР узнали Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Лайму Вайкуле, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других звезд советской сцены.