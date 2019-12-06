Писатели Франции и России приняли участие в открытии салона "Русская литература" в Париже

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие салона "Русская литература" состоялось в пятницу вечером в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Гостями церемонии стали известные французские и российские авторы, ведущие издатели, литературные переводчики.

Первых посетителей салона, работа которого продлится три дня, приветствовал глава Роспечати Михаил Сеславинский, который напомнил, что в прошлом году в России было издано около 120 тыс. наименований книг. "На нынешнем салоне представлен лишь небольшой сегмент российской литературы, - заметил руководитель федерального агентства. - Но это очень ценный сегмент". Он выразил признательность французским переводчикам, издателям, благодаря которым многие из представленных на салоне произведений вышли также на французском языке.

Сеславинский отметил роль сотрудников посольства РФ и Российского духовно-культурного православного центра в развитии культурных связей между двумя странами. Он также поблагодарил главного организатора салона Ирину Рекшан. "Спасибо всем, кто поддерживает этот важный диалог", - сказал глава Роспечати.

В преддверии "Русских сезонов"

По словам посла России во Франции Алексея Мешкова, салон, который проводится во Франции уже в пятый раз, "с каждым годом привлекает все больше внимания французской публики и прессы".

"В культурных обменах наших стран сегодня происходит много знаковых событий, - указал дипломат. - В будущем году во Франции более чем в 60 городах пройдут "Русские сезоны". Достойное место в этой большой программе будет принадлежать отечественной литературе". Он подчеркнул, что "присутствующие на салоне французские слависты стали настоящими послами русской культуры во Франции".

Насыщенная программа

Посетителей салона ждет целый ряд мероприятий, в том числе встречи с писателями. Среди них - конференция "Дневники писателя", которую проведет российский автор Анна Матвеева, диалог писателей Андрея Грачева и Марека Хальтера "30 лет после падения Берлинской стены", лекция автора исторических романов Владимира Федоровского "Магия русских балетов", поэтические чтения "Вести, посланные из будущего", а также круглый стол "Россия и русский театр".

"У салона исключительно интересная, насыщенная программа, - сказал член жюри Национального книжного центра Франции Жан-Франсуа Пюэ. - Это позволило ему занять заметное место в культурной жизни Парижа".

В разговоре с корреспондентом ТАСС российская писательница Анна Матвеева рассказала о впечатлениях от поездки во Францию и творческих планах. "Я с большой радостью вновь приехала в Париж, и не только для того, чтобы представить мою книгу "Перевал Дятлова", вышедшую сейчас во французском переводе, - сказала она ТАСС. - Мне приятно встретить на нашем салоне многих замечательных друзей, коллег, побывать в прекрасных музеях этого города, просто побродить по его улицам".

Матвеева сообщила, что только что завершила работу над новым романом. По ее словам, это семейная сага, дань памяти Ксении Михайловне Лёвшиной, бабушке писательницы, преподавателю французского, человеку изумительной души и удивительной судьбы.