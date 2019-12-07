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Мединский: "Русские сезоны" охватили 90 городов Германии

Министр культуры России напомнил, что некоторые мероприятия будут продолжаться в декабре и в начале 2020 года
Министр культуры РФ Владимир Мединский (в центре) на пресс-конференции перед церемонией закрытия фестиваля "Русские сезоны" в ФРГ Вячеслав Филиппов/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский (в центре) на пресс-конференции перед церемонией закрытия фестиваля "Русские сезоны" в ФРГ
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

ГАМБУРГ /Германия/, 7 декабря. /ТАСС/. Культурный фестиваль "Русские сезоны" охватил 90 городов Германии, в его рамках прошло на данный момент 437 мероприятий. Об этом сообщил в субботу в Гамбурге министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции перед церемонией закрытия проекта.

"Статистика примерно такая: проект охватил 90 городов Германии, состоялось 437 мероприятий", - сказал он, подчеркнув, что это были концерты, выставки, спектакли, кинопоказы, лекции и многие другие события. Касаясь числа посетителей, министр культуры отметил, что ему "страшно произносить эту цифру". "Это несколько миллионов человек - несколько миллионов человек смогли лучше познакомиться с русской культурой", - отметил Мединский.

Министр выразил несогласие с тем, что культура - это "мягкая сила". "Культура - это не сила, это среда, в которой мы живем", - считает он. По словам Мединского, культура - "это то, что налаживает мосты и помогает лучше понять друг друга".

Он напомнил, что в "Русских сезонах" приняли участие "не только известные коллективы <...>, но и малоизвестные и мало гастролирующие в Европе коллективы" из разных уголков России.

Со своей стороны посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев указал на то, что подобные фестивали - "это та положительная повестка дня, в которой наши отношения нуждаются особенно сейчас". "Это в интересах нашей культуры, это в интересах и российско-германских отношений", - считает дипломат.

В Гамбурге в субботу состоится концерт-закрытие "Русских сезонов" - в Филармонии на Эльбе выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

"На самом деле фестиваль продолжается, это закрытие носит символический характер", - пояснил Мединский. Он напомнил, что некоторые мероприятия будут продолжаться в декабре и даже в начале 2020 года.

Культурное сотрудничество между Россией и Германией не исчерпывается фестивалем "Русские сезоны", оно ведется на постоянной основе, отметил Мединский. "Культурное сотрудничество с Германией одним годом не исчерпывается, оно ведется на постоянной основе", - сказал он.

"Я бы хотел особо отметить хорошие, горизонтальные связи между нашими музеями, хорошие, горизонтальные связи между нашими музыкальными коллективами, продюсерскими компаниями и властями на уровне регионов и муниципалитетов", - добавил Мединский. "Мы встречаем поддержку на всех этих уровнях", - констатировал министр. Он выразил надежду на "развитие устойчивого, постоянного контакта и на общефедеральном уровне".

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В 2019 году "Русские сезоны" проходят в Германии - фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. По словам директора фестиваля Алексея Лебедева, за эти два года мероприятия в его рамках посетили 9 млн человек.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичГерманияРоссияГергиев, Валерий АбисаловичБашмет, Юрий Абрамович
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