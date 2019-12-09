Вышел трейлер нового фильма о Чудо-женщине

Студия Warner Bros представила трейлер фильма "Чудо-женщина 1984".

Супергероиню снова сыграла Галь Гадот. В ролике также показаны новые злодеи - Максвелл Лорд (Педро Паскаль) и Гепарда (Кристен Уиг). Помимо этого, к роли Стива вернулся Крис Пайн. События картины разворачиваются в 1980-е годы.

В предыдущем фильме Чудо-женщина участвовала в Первой мировой войне. Картина, вышедшая в 2017 году, собрала в прокате более $800 млн.

"Чудо-женщину 1984" сняла режиссер первой части Патти Дженкинс. В России картина выйдет в прокат 4 июня 2020 года.