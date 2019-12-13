В "Запорожце" с парусами. Куда сходить с детьми в Новый год

Новый год в Центре Мейерхольда и в Электротеатре
Один из главных штабов современного театрального искусства — Центр им. Мейерхольда (ЦИМ) — всегда что-то делает для своих маленьких зрителей в новогодние праздники. Есть спектакль "История года" (от четырех лет) от уже всем полюбившейся труппы "Антикварного цирка" (да и постановку уже успели полюбить и зрители, и критики). Это, наверное, самый полезный спектакль для детей, если вы хотите развить у них любовь к театру и хороший вкус. Например, минимум декора компенсируется светом и костюмами. Дед Мороз и Снегурочка тоже есть, только не каждый сразу поймет, где они. Ну и подарок, конечно, будет. А еще малышей до года на спектакль пускают совершенно бесплатно.
Еще можно посмотреть камерный спектакль от "Творческого объединения 9" про рождение Иисуса Христа — "История одного чуда" (от пяти лет). Тут детей пригласят к участию в постановке, чтобы пройти все эти этапы вслед за актерами под живую музыку.
Электротеатр — довольно экспериментальное место, но, поверьте, поход туда не забудет ни ваш ребенок (не важно, какого он возраста), ни вы сами.
Можете смело брать билеты на "Джамблию" (возрастного ограничения нет), которая пройдет в фойе театра. В основе ее — стихи британского поэта Эдварда Лира (это который писал абсурдистские стихи в духе "Жила-была дама приятная, на вид совершенно квадратная. Кто бы с ней ни встречался, от души восхищался: "До чего ж эта дама приятная!"). Актеры предлагают пойти вслед за поэзией и отправиться в полет на "Запорожце" с парусами из зеленого горошка, сплавать на огромной черепахе на "Остров устриц" и в конце концов разобраться уже, кто такие зеленоволосые Джамбли.
"Синяя птица" (от 12 лет) — спектакль, от красоты которого перехватывает дыхание. Сказка Метерлинка на сцене переплетается с воспоминаниями двух выдающихся актеров-старожилов театра Станиславского — Алевтины Константиновой и Владимира Коренева, которые и исполняют роли Тильтиля и Митиль. Электротеатр, как всегда, не поскупился на декорации — на сцене множество красок, самолет, несколько разных уровней, где происходит действие, а сами актеры одеты в самые разные костюмы (которые они успевают, кстати, несколько раз сменить) — от японских традиционных нарядов с фантастическими прическами до самых обычных домашних пижам.
Магия и технологии
Братья Сафроновы, наверное, главные иллюзионисты и маги страны. Каждое их шоу поражает воображение и будит самые смелые фантазии у взрослых (что уж говорить о детях). Артисты стараются каждый раз придумывать что-то новенькое, необычные решения для самых, казалось бы, тривиальных сюжетов, находить то, чего еще не видел зритель. В этот раз, назвав свою новую работу "главным новогодним шоу страны", они готовы представить "Magic man. Начало" (от трех лет) — фантастическое представление для всей семьи. Его сюжет закручивается вокруг искусственного интеллекта, над которым люди потеряли власть, и он начал сеять хаос.
Не спешите думать, что этот сюжет далек от новогоднего настроения, потому что там есть магия и волшебство. Иллюзионисты обещают, что установят рекорд, заставив левитировать сразу семь зрителей из зала. Кроме того, огромные экраны, яркие краски, полное погружение в фантастическую реальность — все это станет отличным праздничным подарком для любопытного ребенка.
От сюжетов про роботов плавно переходим к новогодней елке там, где этих роботов могут собрать, — в "Сколково". Уже ставший традицией Winter Science Day для тех, кто интересуется современными технологиями и достижениями науки. В этот раз гости смогут, например, поучаствовать в игре "Город настоящего будущего": ребятам предложат построить утопию на Дальнем Севере, обеспечить его инфраструктурой, отоплением, газопроводом, медициной, транспортом и едой, а еще следить за празднованием Нового года.
Кроме того, будет и энтертеймент для родителей — интеллектуальный квиз "Теория всего" по мотивам работ Стивена Хокинга и открытий Илона Маска. Закончится эта елка масштабным шоу с элементами мультимедиа и театра.
Для самых маленьких
Беби-спектакли не новинка, многие родители и их чада успели опробовать эти постановки (чаще развивающие и в целом очень полезные) с элементами вовлечения зрителя, квестами и всем прочим. Чаще всего они проходят в камерной атмосфере, с небольшим количеством актеров и зрителей (иногда это может быть даже три или пять человек) — так детям уделяется максимальное внимание, а организаторы стараются, чтобы в действии поучаствовал каждый желающий.
Сюжеты этих постановок, конечно, чаще всего базируются на сказках, детских рассказах или популярных мультиках. Например, спектакль "Умка" (от полутора лет) о путешествии полярного медвежонка и мальчика-эскимоса. Попытавшись отпраздновать Новый год, друзья столкнулись с множеством приключений: елки не растут, кто-то поет в пещере, на пути встретилась Бабушка Йокки (она живет в эскимосской яранге, об устройстве и быте которой в формате игры рассказывают малышам) и еще много-много чего веселого. Ну а справиться со всеми неприятностями помогут сами зрители. По окончанию спектакля каждому гостю вручат специальный новогодний сувенир на память.
Если вы хотите рассказать ребенку, что такое настоящая дружба, то сводите его на очень трогательный спектакль "Сказка о Снежной Метельке" (от восьми месяцев). С главной героиней никто не хочет дружить (оно и понятно — метель довольно холодное создание). Найти настоящих друзей ей помогут сами зрители, которые должны будут найти волшебную карту, отправиться вместе в путь на паровозике, покормить белочку, согреть лисенка и еще чего только не сделать. А если вы попадете на спектакль накануне самого праздника, то еще и сможете встретиться с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!
Кадрия Садыкова