В "Запорожце" с парусами. Куда сходить с детьми в Новый год

В преддверии праздников мы собрали для вас постановки, о которых, наверное, никто не слышал, — а зря! Благодаря им можно пробудить в детях любовь к театру, причем не потратив много денег и времени (большинство из них с билетами от 1000 рублей и длятся менее одного часа). Да и сами взрослые, пожалуй, получат незабываемый опыт

Новый год в Центре Мейерхольда и в Электротеатре Один из главных штабов современного театрального искусства — Центр им. Мейерхольда (ЦИМ) — всегда что-то делает для своих маленьких зрителей в новогодние праздники. Есть спектакль "История года" (от четырех лет) от уже всем полюбившейся труппы "Антикварного цирка" (да и постановку уже успели полюбить и зрители, и критики). Это, наверное, самый полезный спектакль для детей, если вы хотите развить у них любовь к театру и хороший вкус. Например, минимум декора компенсируется светом и костюмами. Дед Мороз и Снегурочка тоже есть, только не каждый сразу поймет, где они. Ну и подарок, конечно, будет. А еще малышей до года на спектакль пускают совершенно бесплатно.

Описание Сцена из спектакля "История года" © Пресс-служба ЦИМ

Еще можно посмотреть камерный спектакль от "Творческого объединения 9" про рождение Иисуса Христа — "История одного чуда" (от пяти лет). Тут детей пригласят к участию в постановке, чтобы пройти все эти этапы вслед за актерами под живую музыку. Электротеатр — довольно экспериментальное место, но, поверьте, поход туда не забудет ни ваш ребенок (не важно, какого он возраста), ни вы сами.

Описание Сцена из спектакля "Джамблия" © Олимпия Орлова

Можете смело брать билеты на "Джамблию" (возрастного ограничения нет), которая пройдет в фойе театра. В основе ее — стихи британского поэта Эдварда Лира (это который писал абсурдистские стихи в духе "Жила-была дама приятная, на вид совершенно квадратная. Кто бы с ней ни встречался, от души восхищался: "До чего ж эта дама приятная!"). Актеры предлагают пойти вслед за поэзией и отправиться в полет на "Запорожце" с парусами из зеленого горошка, сплавать на огромной черепахе на "Остров устриц" и в конце концов разобраться уже, кто такие зеленоволосые Джамбли.

Описание Сцена из спектакля "Синяя птица" © Андрей Безукладников

"Синяя птица" (от 12 лет) — спектакль, от красоты которого перехватывает дыхание. Сказка Метерлинка на сцене переплетается с воспоминаниями двух выдающихся актеров-старожилов театра Станиславского — Алевтины Константиновой и Владимира Коренева, которые и исполняют роли Тильтиля и Митиль. Электротеатр, как всегда, не поскупился на декорации — на сцене множество красок, самолет, несколько разных уровней, где происходит действие, а сами актеры одеты в самые разные костюмы (которые они успевают, кстати, несколько раз сменить) — от японских традиционных нарядов с фантастическими прическами до самых обычных домашних пижам. Магия и технологии Братья Сафроновы, наверное, главные иллюзионисты и маги страны. Каждое их шоу поражает воображение и будит самые смелые фантазии у взрослых (что уж говорить о детях). Артисты стараются каждый раз придумывать что-то новенькое, необычные решения для самых, казалось бы, тривиальных сюжетов, находить то, чего еще не видел зритель. В этот раз, назвав свою новую работу "главным новогодним шоу страны", они готовы представить "Magic man. Начало" (от трех лет) — фантастическое представление для всей семьи. Его сюжет закручивается вокруг искусственного интеллекта, над которым люди потеряли власть, и он начал сеять хаос. Не спешите думать, что этот сюжет далек от новогоднего настроения, потому что там есть магия и волшебство. Иллюзионисты обещают, что установят рекорд, заставив левитировать сразу семь зрителей из зала. Кроме того, огромные экраны, яркие краски, полное погружение в фантастическую реальность — все это станет отличным праздничным подарком для любопытного ребенка.

От сюжетов про роботов плавно переходим к новогодней елке там, где этих роботов могут собрать, — в "Сколково". Уже ставший традицией Winter Science Day для тех, кто интересуется современными технологиями и достижениями науки. В этот раз гости смогут, например, поучаствовать в игре "Город настоящего будущего": ребятам предложат построить утопию на Дальнем Севере, обеспечить его инфраструктурой, отоплением, газопроводом, медициной, транспортом и едой, а еще следить за празднованием Нового года. Кроме того, будет и энтертеймент для родителей — интеллектуальный квиз "Теория всего" по мотивам работ Стивена Хокинга и открытий Илона Маска. Закончится эта елка масштабным шоу с элементами мультимедиа и театра. Для самых маленьких Беби-спектакли не новинка, многие родители и их чада успели опробовать эти постановки (чаще развивающие и в целом очень полезные) с элементами вовлечения зрителя, квестами и всем прочим. Чаще всего они проходят в камерной атмосфере, с небольшим количеством актеров и зрителей (иногда это может быть даже три или пять человек) — так детям уделяется максимальное внимание, а организаторы стараются, чтобы в действии поучаствовал каждый желающий. Сюжеты этих постановок, конечно, чаще всего базируются на сказках, детских рассказах или популярных мультиках. Например, спектакль "Умка" (от полутора лет) о путешествии полярного медвежонка и мальчика-эскимоса. Попытавшись отпраздновать Новый год, друзья столкнулись с множеством приключений: елки не растут, кто-то поет в пещере, на пути встретилась Бабушка Йокки (она живет в эскимосской яранге, об устройстве и быте которой в формате игры рассказывают малышам) и еще много-много чего веселого. Ну а справиться со всеми неприятностями помогут сами зрители. По окончанию спектакля каждому гостю вручат специальный новогодний сувенир на память.

' YouTube / Интерактивный Бэби Театр'