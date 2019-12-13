{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Египте обнаружена необычная статуя фараона Рамзеса II

На статуе из розового гранита на голове фараона изображен знак "Ка", символизирующий все жизненные энергии богов и людей

КАИР, 13 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Редкая статуя древнеегипетского фараона Рамзеса II, правившего в XIII веке до н.э., обнаружена в пригороде Каира. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Необычность этой находки заключается в том, что на статуе из розового гранита на голове фараона изображен знак "Ка", символизирующий все жизненные энергии богов и людей. Ка считался одной из важнейших категорий древнеегипетского мировоззрения, связанного с природой человека. Ка - это не просто жизненная сила, а черты характера или даже судьба человека.

Считалось, что после смерти человека его Ка покидает тело, бродит по земле и вновь возвращается. Согласно верованиям древних египтян, Ка живет в статуе человека или бога и питается подношениями. Поэтому возводимые фараоном храмы строились не для него самого или богов, а их личностей. В иероглифике Ка изображали в виде воздетых к небу рук.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, лишь однажды в ходе раскопок находили подобную статую одного из фараонов 13-й династии с изображением Ка, но она была выполнена из дерева.

Найденный фрагмент статуи Рамзеса, от которой сохранилась лишь ее верхняя часть высотой 105 см, шириной - 55 см и толщиной - 45 см, обнаружена в Гизе в районе Мит-Рахина, так теперь называется район, где в древности располагалась первая столица Египта Мемфис, недалеко от существовавшего в древности храма бога-творца Птаха. Артефакт был найден в грунтовых водах на частной территории, владелец которой вел незаконные раскопки. Его арестовали еще в начале декабря прошлого года, после чего на место были вызваны специалисты, которые в ходе изысканий нашли также фрагменты гранитных и известняковых блоков с иероглифами, посвященными богу Птаху - особо почитаемому в Мемфисе божеству.

По мнению экспертов, все эти находки имеют отношение к древнеегипетскому храму Птаха. Древние памятники отправлены на реставрацию и для их изучения, отметили в министерстве.

Фараон 19-й династии Рамзес II правил приблизительно в 1279-1213 годах до н.э. Он считается одним из величайших правителей Древнего Египта, при котором царство достигло своего могущества и расцвета.

Теги
Египет
Реклама на ТАСС
Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Пушкина продали за 4,6 млн рублей
Произведение печаталось отдельными главами по мере их написания с 1825 по 1832 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС