Купленную за один пенс книгу про Гарри Поттера продали на аукционе за £2,3 тыс.

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Приобретенная за один пенс книга про Гарри Поттера, подписанная Джоан Роулинг в 1998 году, ушла с молотка в Англии за £2,3 тыс. (около $3,1 тыс.). Торги проводил аукционный дом Hansons Auctioneers.
Речь идет о первом издании книги "Гарри Поттер и тайная комната". Экземпляр, как указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте аукционного дома, был приобретен коллекционером Марком Кавото из графства Дербишир за один пенс ($0,01). Он начал собирать книги о Гарри Поттере примерно 10 лет назад ради своей дочери Холли. Когда девочка выросла, родители приняли решение продать ее книги.
Going potty for Potter! Signed J.K Rowling Harry Potter and the Chamber of Secrets, first edition - SOLD TODAY for a whopping £2,300! @HarryPotterFilm @PotterWorldUK— Hansons (@HansonsUK) December 12, 2019
#HarryPotter #bookworms #collectible @AntiqueMag pic.twitter.com/VqrHm5fKhQ
Три из них были проданы за 20 минут, при этом стоимость каждого издания составила 10 пенсов ($0,13). "Это превратилось в бизнес. Я начал скупать книги о Гарри Поттере почти за бесценок в благотворительных магазинах и в интернете. В настоящее время у меня есть около 1500 экземпляров", - поделился Кавото.
Книга "Гарри Поттер и тайная комната", как подчеркивается в пресс-релизе, является первым изданием романа в твердом переплете 1998 года. Она предназначалась некой Александре, о чем свидетельствует надпись на ее первой странице. Коллекционеру книга принесла прибыль в размере £2,3 тыс. "Я рад, что Марк добился такой хорошей отдачи от своей покупки. Я счастлив и за продавца, и за нового владельца. Феномен Гарри Поттера продолжается", - отметил сотрудник аукционного дома Джим Спенсер.
В августе на аукционе, организованном Hansons Auctioneers, было продано первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года с несколькими типографскими опечатками. Стоимость лота составила £28,5 тыс. ($35 тыс.) при том что книга была приобретена всего за £1. Вышедший в том же году том в серии из 500 книг, напечатанных издательским домом Bloomsbury, содержал сразу несколько опечаток и ляпов: слово "философский" в названии на лицевой стороне обложки было написано правильно, а с оборотной стороны в нем была пропущена вторая буква "о". Кроме того, на 53-й странице в списке предметов, которые должны иметь все ученики школы Хогвартс, дважды упоминается волшебная палочка, а автор указан как Джоан, а не как Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как во всех остальных книгах.
В марте книга про Гарри Поттера из первой серии с опечатками была реализована на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £68,8 тыс. ($91 тыс.). Издание принадлежало ранее первому литературному агенту Роулинг. В 2017 году тот же аукционный дом продал первое издание книги про Гарри Поттера за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.). Книга была подписана Роулинг.