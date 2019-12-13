Купленную за один пенс книгу про Гарри Поттера продали на аукционе за £2,3 тыс.

Речь идет о первом издании книги "Гарри Поттер и тайная комната". Экземпляр, как указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте аукционного дома, был приобретен коллекционером Марком Кавото из графства Дербишир за один пенс ($0,01). Он начал собирать книги о Гарри Поттере примерно 10 лет назад ради своей дочери Холли. Когда девочка выросла, родители приняли решение продать ее книги.

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Приобретенная за один пенс книга про Гарри Поттера, подписанная Джоан Роулинг в 1998 году, ушла с молотка в Англии за £2,3 тыс. (около $3,1 тыс.). Торги проводил аукционный дом Hansons Auctioneers.

Три из них были проданы за 20 минут, при этом стоимость каждого издания составила 10 пенсов ($0,13). "Это превратилось в бизнес. Я начал скупать книги о Гарри Поттере почти за бесценок в благотворительных магазинах и в интернете. В настоящее время у меня есть около 1500 экземпляров", - поделился Кавото.

Книга "Гарри Поттер и тайная комната", как подчеркивается в пресс-релизе, является первым изданием романа в твердом переплете 1998 года. Она предназначалась некой Александре, о чем свидетельствует надпись на ее первой странице. Коллекционеру книга принесла прибыль в размере £2,3 тыс. "Я рад, что Марк добился такой хорошей отдачи от своей покупки. Я счастлив и за продавца, и за нового владельца. Феномен Гарри Поттера продолжается", - отметил сотрудник аукционного дома Джим Спенсер.

В августе на аукционе, организованном Hansons Auctioneers, было продано первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года с несколькими типографскими опечатками. Стоимость лота составила £28,5 тыс. ($35 тыс.) при том что книга была приобретена всего за £1. Вышедший в том же году том в серии из 500 книг, напечатанных издательским домом Bloomsbury, содержал сразу несколько опечаток и ляпов: слово "философский" в названии на лицевой стороне обложки было написано правильно, а с оборотной стороны в нем была пропущена вторая буква "о". Кроме того, на 53-й странице в списке предметов, которые должны иметь все ученики школы Хогвартс, дважды упоминается волшебная палочка, а автор указан как Джоан, а не как Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как во всех остальных книгах.

В марте книга про Гарри Поттера из первой серии с опечатками была реализована на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £68,8 тыс. ($91 тыс.). Издание принадлежало ранее первому литературному агенту Роулинг. В 2017 году тот же аукционный дом продал первое издание книги про Гарри Поттера за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.). Книга была подписана Роулинг.