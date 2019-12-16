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Картину Алексея Харламова "Девушка с веером" продали за рекордные 28 млн рублей

Также на аукционе продали работу Василия Кандинского "Черные волнистые линии" за 9,5 млн рублей и картину Татьяны Мавриной "Обнаженная перед зеркалом" за 5 млн рублей
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Описание
Алексей Харламов "Девушка с веером"
© Пресс-служба "Литфонда"
Василий Кандинский "Черные волнистые линии"
© Пресс-служба "Литфонда"
Татьяна Маврина "Обнаженная перед зеркалом"
© Пресс-служба "Литфонда"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Картина Алексея Харламова "Девушка с веером" стала одним из топ-лотов торгов аукционного дома "Литфонд". Произведение ушло с молотка за рекордные 28 млн рублей, сообщает пресс-служба аукциона в понедельник.

"В ходе аукциона за рекордные 28 млн рублей было продано полотно Алексея Харламова "Девушка с веером", датированное 1895 годом. Как отмечают эксперты "Литфонда", столь успешная продажа была прогнозируема: работы подобного уровня и масштаба, выполненные мастерами с мировым именем, закономерно вызывают большой интерес у коллекционеров", - говорится в сообщении.

Харламов - русский портретист, академик Императорской академии художеств, работавший во второй половине XIX - начале XX века. Также была продана работа Василия Кандинского "Черные волнистые линии" (1915) - она ушла с молотка за 9,5 млн рублей. В числе топ-лотов была также работа Татьяны Мавриной "Обнаженная перед зеркалом", созданная в 1937 году. Она была продана за 5 млн рублей.

Аукционный дом "Литфонд" провел 14 декабря первый аукцион в своем новом пространстве - Центре современного искусства на заводе "Кристалл". Торги состояли из двух сессий: "Шедевры мирового искусства XVIII - первой половины XX века" и "Послевоенное и современное искусство".

Теги
Россия
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