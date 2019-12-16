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МХАТ представит мультимедийный спектакль "Снежная королева"

Снежная королева предстанет в постановке в виде анимированного персонажа, так как она олицетворяет мировое зло и изначально неживая, сообщили в пресс-службе театра
Описание
© Пресс-служба МХАТ им. Горького

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Снежная королева" по сказке Г. Х. Андерсена состоится 21 декабря на Большой сцене МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе театра.

"Волшебные дни ожидания Нового года и его празднования станут временем новых открытий для зрителей премьеры МХАТ - даже в знакомой всем сказке обновленная команда театра смогла найти новые смыслы, открыть потаенное и суметь войти в искренний диалог с "поколением гаджетов" - сказали в пресс-службе. - Спектакль на удивление сочетает в себе как возвращение к первоисточникам - в тексте сказочника Андерсена много христианского, Герде помогают прийти к Каю вера и ангелы, так и современные технологии - спектакль мультимедийный, и даже сама Снежная королева предстает в цифровом образе".

По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, Андерсена во всем мире рассматривают как философа, хотя в России его воспринимают исключительно как детского сказочника. "Мы делаем детский спектакль, но это будет встреча сказочного классического европейского сознания с современным театральным языком, тем языком, на котором дети говорят и думают", - цитирует Боякова пресс-служба.

Режиссер спектакля Рената Сотириади и художник-постановщик Ирина Титоренко, по данным пресс-службы, стремятся взаимодействовать с юным зрителем через современные мультимедиа. При этом Снежная королева в спектакле предстанет в виде анимированного персонажа, так как она олицетворяет мировое зло и изначально неживая, живым в концепции постановки может быть только добро.

По сюжету, Герда отправляется на поиски Кая и преодолевает все трудности благодаря любви, преданности и вере.

Создатели постановки стремились перевести классическую историю о вечных ценностях на язык, понятный детям. С этой целью в спектакле будут сочетаться библейские сюжеты и современное творчество, так вороны в королевском дворце исполнят рэп. По словам хореографа спектакля Ольги Насыровой, на сцене будут представлены разные танцевальные направления, в том числе и хип-хоп.

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