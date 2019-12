Бронзит оценил шансы попасть в пятерку номинантов на "Оскар"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский режиссер Константин Бронзит, чей мультфильм "Он не может жить без космоса" (He Can"t Live without Cosmos) включен в шорт-лист кинокартин, выдвинутых на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", оценил свои шансы на попадание в пятерку номинантов кинонаграды. Об этом он сказал во вторник ТАСС.