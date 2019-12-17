Бронзит оценил шансы попасть в пятерку номинантов на "Оскар"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский режиссер Константин Бронзит, чей мультфильм "Он не может жить без космоса" (He Can"t Live without Cosmos) включен в шорт-лист кинокартин, выдвинутых на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", оценил свои шансы на попадание в пятерку номинантов кинонаграды. Об этом он сказал во вторник ТАСС.

"Победы пока нет никакой, - отметил режиссер. - Фильм просто прошел один из отборочных циклов. Правда, наверное, это самая сложная ступень, так как большинство фильмов отсеилось именно на этом этапе. А дальше шансы можно оценивать чисто математически: обычно в номинацию попадают пять фильмов, из 10 фильмов отсеется уже каждый второй. Значит, шансы один к двум".

Константин Бронзит уже дважды выдвигался на премию "Оскар" в этой номинации - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016). Новый фильм, как говорится в аннотации, - "это история о матери и ее единственном сыне, а также - о судьбе и предназначении".

Первоначально в этой номинации были выдвинуты 92 работы, сейчас в шорт-листе остались 10. Окончательный список номинантов на премию будет объявлен 13 января.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.