Боярский заявил, что продолжит сниматься в "Гардемаринах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский продолжит сниматься в фильме "Гардемарины", над которым уже многие годы работает режиссер Светлана Дружинина. Такое намерение актер подтвердил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, где встретился с журналистами в преддверии своего 70-летия.

"Продолжение "Гардемаринов", конечно, будет, потому что Светлана Сергеевна (режиссер фильма Светлана Дружинина) - совершенно неутомимая женщина, хотя она на 15 лет старше меня. Она уже снимает "Гардемаринов-4" и начала снимать "Гардемаринов-5", а в перспективе - 6, 7 и 8. И там у нас на съемках по-настоящему родственные отношения, потому что мы знакомы уже почти полвека", - сказал Боярский, напомнив, что еще в 1979 году снялся в телефильме Дружининой "Сватовство гусара", а в 1987 году был приглашен этим режиссером на главную роль шевалье Де Брильи в картину "Гардемарины, вперед!", где спел свою знаменитую песню "Ланфрен-ланфра".

"У нас со Светланой Дружининой и оператором Анатолием Мукасеем достаточно большая биография содружества. И с ними просто, потому что я их очень хорошо знаю - Свету и Толю: он мне часто подсказывает то, что не подскажет Света, и наоборот. Она приглашает, как правило, сниматься тех, с кем уже работала", - сказал актер.

Он назвал Дружинину "традиционным кинематографическим режиссером-классиком". "Когда я снимаюсь у нее, у меня такое ощущение, что я работаю в прошлом веке", - признался Боярский. Когда же ему приходится сниматься в фильмах режиссеров нового поколения, у него нередко остается впечатление, что для них не так важно, как ты снялся в том или ином эпизоде, а самое главное - насколько быстро это удалось сделать.

"Теперь я уже достаточно жесткий артист, и если мне что-то не нравится, я говорю что здесь, я считаю, надо так, а не иначе. Если же режиссер категорически настаивает на своем, я говорю: до свидания", - заключил Боярский, считающий, что режиссер и актер не должны на съемке мучить друг друга разногласиями.