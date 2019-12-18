Анастасия Вертинская отметит юбилей в кругу родных, друзей, внуков и правнуков

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Одна из красивейших российских актрис, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская, которой в четверг исполняется 75 лет, отметит юбилей в кругу родных, друзей, внуков и правнуков. Об этом сообщила сама именинница, принимая поздравление ТАСС.

"Мой сын Степан Михалков - ресторатор, так что соберемся сегодня в ресторане "Ваниль". Будут друзья, родные, внуки и правнуки, которых у меня уже двое. Плодятся, ужас какой-то", - шутливо поведала Вертинская.

"Я ведь растила одного сына, думала, будет один внук, - продолжила она. - Не получилось, так что у меня одна взрослая внучка, двое взрослых внуков, еще один маленький внук и двое правнуков. Я рада, конечно, что они размножаются. На сегодняшнее торжество даже пригласила аниматора, чтобы он занимался с детьми".

Что касается взрослых гостей, то, по словам именинницы, будет ее сестра - актриса Марианна Вертинская, подруги и друзья. "Обещали заглянуть Саша Калягин с Женей Глушенко. Калягин - потрясающий человек и величайший артист", - отрекомендовала Анастасия Александровна.

"В общем, соберемся узким семейно-дружеским кругом. Владимир Владимирович Путин на мой день рождения не придет", - с улыбкой заметила Вертинская. "Я давно ушла из профессии, далека от общественной жизни и не являюсь публичным человеком", - пояснила она.

На вопрос, не жалеет ли о столь раннем уходе со сцены и с экрана, актриса ответила однозначно. "Так повернулась моя жизнь. Наверное, со стороны это выглядит странно, но я актриса с 15 лет. Возможно, ранний старт привел к тому, что я рано ушла из профессии. Но в своем нынешнем состоянии, вдали от театра и съемочной площадки, очень хорошо себя чувствую. Я живу в гармонии", - заверила Вертинская.

Актриса с 15 лет

Дебютом Анастасии Вертинской стал знаменитый фильм "Алые паруса", где она сыграла сказочную Ассоль. Действительно, ей не исполнилось еще и 16 лет, когда в кино к ней приплыл молодой капитан Грей на корабле под алыми парусами. Но, казалось бы, и в ее реальной жизни сказка превратилась в быль. Уже на следующий год она предстала в образе Гуттиэре в экранизации романа Александра Беляева "Человек-амфибия", которая принесла юной актрисе еще большую известность.

А совсем скоро, в неполные 20 лет, сыграла Офелию в фильме Григория Козинцева "Гамлет". Это была по-настоящему крупная работа. И все признали, что младшая дочь знаменитого шансонье Александра Вертинского стала актрисой.

Однако сама Анастасия Александровна так не считает. Своими "университетами" она называет "Современник", в труппу которого поступила в 1968 году, уже после окончания Щукинского училища. Именно здесь она исполнит одну из самых дорогих для себя ролей - Оливии в шекспировской комедии "Двенадцатая ночь", о чем до сих пор вспоминает с удовольствием.

Вертинская быстро становится чрезвычайно востребованной актрисой. Ее постоянно приглашают как на роли классического репертуара (маленькая княгиня в "Войне и мире", Кити Щербацкая в "Анне Карениной"), так и на роли современных молодых героинь, к примеру, в фильмах "Влюбленные", "Человек на своем месте" и других. Но больше всего она дорожит загадочной Моной, которую сыграла в картине Михаила Козакова "Безымянная звезда".

На гребне успеха, в конце 1980-х годов Анастасия Вертинская покидает МХАТ, где тогда служила. Уходит из кино. Уезжает за границу и преподает в Англии, Франции, Швейцарии.

"Профессия актера очень сложная, тяжелая, - признается Вертинская. - Я чрезвычайно уважаю людей, которые на алтарь искусства несут себя до последнего. Знаю актеров, которые жить не могут без сцены, но я к ним не принадлежу. Сейчас хожу в театр только как зритель. Хотя мне до сих пор предлагают поучаствовать в спектакле, но я не могу решиться. Видимо, всему свое время".

О наследии и наследниках

При этом, как уверяет Вертинская, она не сидит без дела. В последние годы в основном занимается наследием своего великого отца - Александра Вертинского. Она выпустила книгу его стихов, собрала архив его записей, помогала в работе над фильмом о нем. "Авдотья Смирнова заканчивает съемки восьмисерийной телекартины об Александре Вертинском", - уточнила Анастасия Александровна.

С не меньшей заботой она бережет память о своей матери - художнице Лидии Владимировне Вертинской. Актриса подготовила ее выставку, которая сейчас разъезжает по городам России.

"Мама была художником-графиком. Она занималась линогравюрой, это очень трудоемкая техника, - рассказала Вертинская. - Представьте себе хрупкую женщину и красавицу, которая сидит и вырезает штихелем доски, на которые надо накатывать краски. Дома у нас стоял станок с тяжелым рычагом. Когда он опускался на доски, я думала, что провалится пол, а выходили нежнейшие пейзажи".

Память о замечательных, талантливейших родителях надо сохранить, убеждена Анастасия Вертинская.

А вот пойдут ли по ее стопам внуки и правнуки, она не уверена. "Талант - это то, без чего ты не можешь жить. И это должно быть выявлено у детей в раннем возрасте", - считает актриса.

По ее словам, у внуков артистического дара не обнаружилось. "Может быть, у правнуков что-то "прорастет". Впрочем, специально в эту профессию их никто не тянет", - заключила Вертинская.