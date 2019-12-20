Мединский поддержал идею создания Музея подземной архитектуры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение московских диггеров Даниила Давыдова и Ольги Сторчак открыть в старинном коллекторе реки Неглинки первый в России Музей подземной архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в пятницу.

"Очень хорошая идея, я обязательно напишу письмо и лично позвоню. Может быть, руководству Москвы эта инициатива понравится, тем более что есть инициативная группа, готовая это все организовать, есть дизайн-проект музея", - сказал Мединский, комментируя предложение.

По словам Давыдова, этот первоначальный участок коллектора Неглинки под Цветным бульваром сохранился, его общая протяженность составляет 604 м.

"Там сохранился белый камень, кирпичный свод. Во многих городах Европы есть музеи подземной инженерии: в Париже, Антверпене, Вене и Праге. Мы предлагаем создать подобный и у нас. Мы несколько лет пытаемся довести до сведения руководящих органов города, что это уникальный участок, в котором можно было бы создать музей "Подземная Неглинка", - рассказал Давыдов, добавив, что этот коллектор числится на балансе департамента городского имущества Москвы.

Также на встрече обсуждались законодательные инициативы в сфере культуры. В частности, главный редактор справочной системы "Культура" Марина Устюгова предложила установить нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных и государственных культурно-досуговых учреждений наравне с театрами, библиотеками и музеями. Мединский нашел эту идею интересной и поручил организовать встречу Марины Устюговой и руководства нормативно-правового департамента Минкультуры России.