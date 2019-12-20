Российские хореографы представят в Воронеже танцы по стихотворениям Мандельштама

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль поэтического искусства "Мандельштамфест" открылся в Воронеже в пятницу. В его рамках состоится премьера проекта "Танцуем Мандельштама" - семь российских хореографов поставили танцы на стихотворения Осипа Мандельштама, сообщила ТАСС завлит Воронежского камерного театра Анна Колтырина.

"На фестивале представят проект "Танцуем Мандельштама", подготовленный танцевальной труппой Воронежского камерного театра. Ранее Мандельштама никогда не танцевали - впервые на языке танца зрителям покажут семь стихотворений Мандельштама: "Сумерки свободы", "Паденье", "Кувшин", "Я наравне с другими", "О, как же я хочу", "Скудный луч холодной мерою", "Я скажу тебе с последней прямотой", - сказала Колтырина.

По ее словам, в проекте участвуют семь молодых российских хореографов. Это лауреат первой премии Международного конкурса артистов балета и хореографов Арабеск XIV за лучший номер в современной хореографии "Запах женщины" Павел Глухов, лауреат Национальной театральной премии "Арлекин" Владимир Варнава, лауреат Открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск" им. Екатерины Максимовой Константин Кейхель, победитель конкурса молодых хореографов международного фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева" Ольга Васильева, преподаватель современного танца Ульяна Чепурина, главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин и выпускник Академии балета им. Вагановой Константин Матулевский.

Как уточнила Колтырина, хореографы представят различные направления современного танца, состав танцовщиков также варьируется - это будут соло, дуэты и трио.

Воронежский фестиваль поэтического искусства "Мандельшамфест" проходит с 2015 года, часть его программы посвящена творчеству поэта Осипа Мандельштама, который с 1934 по 1937 годы был в Воронеже в ссылке и написал здесь знаменитый цикл "Воронежские тетради".

Осип Мандельштам (1891-1938) - русский поэт, прозаик и переводчик. Автор сборников стихов "Камень", Tristia, "Вторая книга", "Стихотворения", автобиографической прозы "Шум времени", "Египетская марка", эпиграммы на Сталина ("Мы живем, под собою не чуя страны..."), за которую был сослан на Северный Урал, а затем в Воронеж, после возвращения в Москву был вновь арестован и отправлен на Колыму. Умер 27 декабря 1938 года в пересылочном лагере Вторая Речка под Владивостоком.