СФ одобрил закон о штрафах за перепродажу билетов в театры по завышенным ценам

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которыми устанавливаются дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены. Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

В случае незаконной реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на культурные и зрелищные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными организациями при завышении цены на 10 и более процентов от той, что указана на билете, штраф для должностных лиц составит от полуторакратной до двукратной цены билета, для индивидуальных предпринимателей - от двукратной до трехкратной цены, а для юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены.

Исключением будут случаи однократной продажи гражданином приобретенных им для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей ту, что указана в билете.

Мониторинг правоприменения

Профильному комитету СФ по конституционному законодательству и госстроительству поручено провести мониторинг правоприменительной практики закона, чтобы в случае необходимости вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении штрафов.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова, выступая на заседании комитета, выразила позицию министерства и театрального сообщества, что установленные законом штрафы недостаточны, так как "перекупщик одним билетом перебивает все штрафы". В свою очередь глава комитета СФ Андрей Клишас отметил, что при наличии соответствующей "доказательной базы", возможно, получится при окончательном согласовании концепции нового административного кодекса убедить правительство в необходимости увеличения этих штрафов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны, отметила, что штраф в размере двукратной стоимости билетов "не остановит спекулянтов, которые скупают билеты в огромном количестве и продают их в 10 раз дороже". Вместе с тем она подчеркнула, что действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях не позволяет установить более высокие штрафы за подобные правонарушения. "Поэтому мы сейчас вынуждены принять [закон] в таком виде. И если не возражаете, даем поручение комитету вести мониторинг и подготовить предложения в новую редакцию административного кодекса, чтобы там была возможность наложения более высоких штрафов", - сказала спикер Совфеда.

Одобренный Совфедом закон призван обеспечить реализацию вступившего 1 сентября в силу закона о борьбе с билетными перекупщиками. Торговать билетами теперь могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена. Обычные граждане могут продать лишний билет по заявленному номиналу. Организаторы мероприятий также получили право вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам.