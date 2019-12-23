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Путин: необходимо просчитать возможность создания программы "Земский работник культуры"

Президент напомнил, что программа для земских специалистов постоянно расширяется

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал просчитать возможность создания программы "Земский работник культуры". Об этом он заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Мы обязательно просчитает и проработаем", - пообещал он в ответ на просьбу одной из участниц дополнить существующие программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" еще и специальным направлением для работников культуры.

Глава государства напомнил, что программа для земских специалистов постоянно расширяется. "Сначала там были определенные ограничения для земского доктора, потом сделали еще земского фельдшера, там 1 млн 500 тыс. [так называемых подъемных денег для специалистов, которые решают приехать для работы на село], по Дальнему Востоку мы в два раза увеличили практически и сейчас будем снимать ограничения по возрасту", - перечислил меры поддержки Путин. Он добавил, что сейчас предстоит проанализировать, как работают эти нововведения, после чего можно будет сделать выводы о возможности дальнейшего расширения кадровых программ для регионов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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