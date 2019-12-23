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Федор Бондарчук представил в Москве фильм "Вторжение"

Эта кинокартина является продолжением блокбастера "Притяжение"
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Описание
Федор Бондарчук
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Петров и Павел Деревянко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ирина Старшенбаум
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Риналь Мухаметов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Константин Богомолов и Ксения Собчак
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

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"Это счастье - работать с такой командой. Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично Владимира Мединского. Спасибо! Ну и как всегда, приятного просмотра!" - сказал режиссер картины со сцены.

На премьеру также пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, актеры Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, сыгравшие в фильме главные роли.

"Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Сюжет сфокусирован на москвичке Юлии, которую используют в качестве подопытной и проводят над ней эксперименты, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем. А в это время над планетой нависла угроза инопланетного вторжения.

В российский прокат картина выйдет 1 января 2020 года. Как ранее сообщил Бондарчук ТАСС, права на "Вторжение" уже проданы в ряд стран Европы и Восточной Европы, Прибалтики, Японию и Корею, а также на англоговорящие территории.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСобянин, Сергей СеменовичМединский, Владимир РостиславовичРоссияБондарчук, Федор Сергеевич
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