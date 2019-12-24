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Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

По итогам опроса экспертов лидерами стали "Шторм" Бориса Хлебникова и "Эпидемия" Павла Костомарова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сериал "Шторм" Бориса Хлебникова назван лучшим сериалом года по версии кинокритиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе интернет-портала Кино-Театр.ру.

В опросе приняли участие 18 ведущих российских кинокритиков. Каждый из экспертов назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов, в которых насчитывается более четырех эпизодов. Все они вышли на экраны ТВ и стриминговых сервисов в 2019 году.

"Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы "Шторм" Бориса Хлебникова видеосервиса Start и "Эпидемия" Павла Костомарова платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов соответственно (у "Шторма" 6 первых, 5 вторых, 1 третье место, у "Эпидемии" 6 первых, 5 вторых). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года", - рассказали в пресс-службе.

В центре сюжета сериала "Шторм" - двое друзей, Юрий Осокин и Сергей Градов. Первый работает в отделе полиции, второй - в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. Главные роли исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и др.

"Кино-театр.ру" - русскоязычный интернет-проект о российских и зарубежных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, а также о кино- и театральных деятелях, основан в 2006 году.

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