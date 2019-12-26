"Железная леди" театра "Современник". Пять спектаклей Галины Волчек

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

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В 1956 году Галина Борисовна Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым организовали театр "Современник". Их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов — они считали, что театр от жизни отделяет стена, а творчество абсолютно оторвано от реального мира. Первым художественным руководителем выбрали Олега Ефремова, после ухода которого театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек. На своей родной сцене Галина Борисовна поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов. Артистка признавалась, что, даже если бы "Современник" закрылся, она бы не нашла для себя другого театра. Никакого другого театра ей не надо было, всю себя она посвятила "Современнику", возглавляя его почти полвека. Многие ее коллеги говорят о ней "прямолинейная", если нужно было сказать что-то в лицо, то она не стеснялась — всегда была очень честной. Потому спектакли из-под ее руки выходили такими серьезными и качественными — Галина Борисовна никому не давала поблажек, про нее говорят — "железная леди". Многие, кто работал с ней, признавались, что она как никто другой может подтолкнуть к большим и сильным чувствам. Как режиссер она умела не подавить индивидуальность в актерах, а, наоборот — раскрыть и через нее показать персонажа. Вспоминаем пять постановок Галины Борисовны. Какие-то из них уже стали долгожителями, а последним еще только предстоит получить статус классики "Современника". Крутой маршрут (1989) В основе этого спектакля — легендарный автобиографический роман Евгении Гинзбург, которая была репрессирована в 1937 году и приговорена к тюремному заключению. Масштабная работа рассказывает о временах культа личности в СССР, репрессиях, событиях, о которых многие до сих пор не могут говорить. Гинзбург надеялась, что когда-нибудь его издадут на ее родине (первая публикация была в Милане). Но она и подумать не могла, что о ее жизни поставят целый спектакль.

Описание Марина Неелова в роли Евгении Семеновны в спектакле "Крутой маршрут", 1989 год © Андрей Соловьев/ТАСС

Как удалось такой хрупкой девушке выжить в сталинских лагерях? Что помогало ей жить? Как среди этого ужаса и жестокости у нее оставалась вера в человечность и доброту? На эти вопросы отвечает Галина Волчек в своем спектакле: "Проходя через кошмар допросов и пыток, она как бы сбрасывает надетую на нее кожу сталинских догматов. Остается то, что на самом деле составляло ее существо: признание общемировых человеческих ценностей, христианской морали". Три товарища (1999) История трех школьных, а потом и фронтовых товарищей знакома многим. Автор одноименного романа — Эрих Мария Ремарк — помещает своих героев в Германию после Первой мировой войны. "Эпоху отчаяния", — как говорит один из героев. С молодыми людьми, кажется, происходят самые обычные события: они влюбляются, работают, пьют, ссорятся и мирятся. Их судьбы — капли в океане подобных жизней. Но через них, через их чувства, трепет и заботу, которую они проявляют друг к другу, ощущается не только болезненная обреченность, безысходность, но и страстное желание жить и любить.

Описание Сцена из спектакля "Три товарища", 1999 год. Александр Хованский — Роберт Локами, Сергей Юшкевия — Отто Кестер и Сергей Тирин — Готфрид Ленц, Чулпан Хаматова — Патриция Хольман © ТАСС

Постановке Галины Волчек в этом году исполнилось 20 лет, и многие задаются вопросом — в чем секрет ее долгожительства? Возможно, именно в юморе. В антураже мрачных событий 20–30-х годов ХХ века Волчек все же находит проблески света. Это и дружба, и любовь, и другие прекрасные чувства, которые становятся ориентирами для героев. Она старается сделать эту жизнь менее трагичной, вытащив на первый план все то хорошее, что порой так сильно помогает двигаться дальше. Три сестры (2008) Кажется, за эту пьесу берется всякий уважающий себя режиссер во всяком уважающем себя театре. Потому и ставить ее безумно сложно — у зрителя уже есть свои представления о том, кто как должен выглядеть, ходить и разговаривать, даже как должны выглядеть декорации. Поэтому режиссер, взявшийся за работы Антона Павловича, должен не только эти стереотипы разрушить, но и зрителя не оттолкнуть. Привнести что-то новое в свою постановку, чтобы молодым было на что ориентироваться.

Описание Геннадий Фролов в роли Ферапонта, Чулпан Хаматова в роли Маши, Ольга Дроздова в роли Ольги и Виктория Романенко в роли Ирины в сцене из спектакля "Три сетсры", 2008 год © Александр Куров/ТАСС

Кажется, что Волчек с этим справилась. В ее поставке все гармонично. В ее руках "Три сестры" стали бесхитростной историей, в которой не осталось ни грамма цинизма — только какая-то пронзительная тоска и нежность. "У Чехова нет однозначности. Нет плохих и хороших людей. У него все плохие-хорошие или хорошие-плохие. Как мы. И я его за это обожаю", — считает Волчек. Игра в джин (2013) Эту пьесу американского драматурга Дональда Л. Кобурна ставили на Бродвее, в Нью-Йорке. Она принесла автору не только всеобщее признание, но и Пулитцеровскую премию и номинации "Тони" в четырех категориях. В России ее ставили и Георгий Товстоногов, и Сергей Яшин, и Галина Волчек.

Описание Валентин Гафт — Мартин Веллер и Лия Ахеджакова — Дорси Фонсия в сцене из спектакля "Игра в джин", 2013 год © Александр Куров/ТАСС

В центре сюжета — два обитателя дома престарелых, которых играют Валентин Гафт (Веллер Мартин) и Лия Ахеджакова (Фонсия Дорси). Среди бесконечных размышлений о старости Веллеру очень одиноко, и он предлагает своей соседке сыграть в джин. Она поначалу кажется совсем не азартной барышней, не картежницей, но соглашается, цепляясь за случайного собеседника. Спустя какое-то время Мартин с удивлением замечает, что его подруга выигрывает все больше и чаще. Сами они тем временем ведут неспешные диалоги о своей жизни, все больше и больше понимая, что они полные противоположности. Двое на качелях (2015) Автор первоисточника — американский писатель Уильям Гибсон (только не путайте с тем, который придумал киберпространство, — они полные тезки). Ставить эту пьесу безумно сложно. Драматургически ее можно сравнить с фильмами Квентина Тарантино — кажется, что перед зрителем не происходит ничего, одни сплошные диалоги, а действие тем временем стремительно, как локомотив, несется вперед. Главные герои — Джерри и Гитель, жители Нью-Йорка, между которыми (не без определенных пертурбаций) возникает симпатия и завязываются романтические отношения. Они все время разговаривают, то тет-а-тет, то по телефону, выясняют отношения и будто делят свою любовь на троих: у Джерри есть бывшая жена.

Описание Чулпан Хаматова — Гитель и Кирилл Сафонов — Джерри в спектакле "Двое на качелях", 2015 год © Сергей Петров/пресс-служба театра "Современник"/ТАСС