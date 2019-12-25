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Театр имени Пушкина отметит два юбилея одним спектаклем "Все о нашем доме"

В этом году 70 лет исполняется Театру имени Пушкина и 105 лет Московскому камерному театру

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Единственный показ спектакля-концерта "Все о нашем доме" состоится в среду в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Праздничное представление посвящено сразу двум юбилеям: 70-летию самого Пушкинского театра и 105-летию его легендарного предшественника - Московского камерного театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра-юбиляра.

"В этом году исполняется 70 лет Театру имени Пушкина и 105 лет Московскому камерному театру, который основал Александр Таиров. В 1949 году за "эстетство и формализм" Камерный театр закрыли и реорганизовали. С 1950 года - это Московский драматический театр имени А. С. Пушкина", - напомнила собеседница агентства.

Она рассказала, что спектакль-концерт "Все о нашем доме" поставил художественный руководитель Театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев. В ролях выступят Вера Алентова, Александр Арсентьев, Таисия Вилкова, Вера Воронкова, Владимир Жеребцов, Андрей Заводюк, Виктория Исакова, Анастасия Лебедева, Тамара Лякина, Нина Марушина, Александр Матросов, Анастасия Панина, Александра Урсуляк и другие. "На торжестве вспомнят знаменитые постановки обеих трупп", - уточнила представитель пресс-службы.

Своим замыслом поделился также постановщик спектакля Евгений Писарев. "Более разных театров, чем Камерный театр и театр Пушкина времен 1950-1970-х годов представить себе невозможно, - заявил режиссер. - И как раз на этом контрасте мы и попытаемся сделать вечер. Но при всем этом, когда мы стали анализировать и сравнивать, мы поняли, что принцип синтетического артиста не изменился. Потому что в театре Пушкина, как и в Камерном театре всегда были драматические, музыкальные и танцевальные спектакли".

Как заверяют организаторы вечера, спектакль-концерт "Все о нашем доме" - это театральное путешествие во времени: от первых постановок Александра Таирова до наших дней. Благодаря творческой фантазии оживут воспоминания об ушедших славных спектаклях и артистах, которые были гордостью театра. Эпохи, имена, руководители сменяли друг друга, но живой, ищущий дух по-прежнему царит в театре на Тверском бульваре.

После спектакля пройдет торжественная церемония вручения памятных знаков Камерного театра. В этом году их удостоены режиссер, писатель, художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин и ведущий актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Награда вручается выдающимся деятелям культуры: актерам, режиссерам, художникам, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.

Одна история двух театров

В 1914 году в старинном особняке на Тверском бульваре открылся Камерный театр. Его основатель и главный режиссер Александр Таиров стал одним из главных реформаторов русской сцены. За свою 35-летнюю историю Камерный театр пережил многое: любовь зрителей, ожесточенные споры критиков, цензуру и травлю.

Но на протяжении всего пути Александр Таиров оставался верен выбранному пути. Для своего театра эмоционально-насыщенных форм он воспитывал "синтетических актеров" - мастеров драматического искусства, в совершенстве владеющих поэтическим словом, голосом и пластикой.

Этим высоким требованиям следует труппа Театра имени А. С. Пушкина, берегущая таировские традиции.

История Театра им. А. С. Пушкина, открытого осенью 1950 года, богата и разнообразна. В разные годы здесь работали замечательные артисты, режиссеры, художники: Борис Бабочкин, Фаина Раневская, Борис Равенских, Лилия Гриценко, Ольга Викландт, Валерий Баринов, Юрий Еремин, Роман Козак, Николай Фоменко.

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