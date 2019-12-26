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Премьера спектакля "Так бывает" прошла в театре "Ромэн" в честь юбилея Николая Сличенко

Режиссером постановки выступила дочь артиста Тамилла

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Московский цыганский театр "Ромэн" представил в четверг премьеру спектакля "Так бывает", приуроченную к 85-летию художественного руководителя театра Николая Сличенко. Режиссером постановки выступила дочь артиста Тамилла Сличенко.

"[В спектакле] взят отдельный кусок жизнь Николая Алексеевича, который невозможно прочитать в интернете. Кусок из жизни - до 1972 года. Спектакль сфокусирован на том, что он сделал для того, чтобы театр начал выезжать за рубеж, когда были организованы первые гастроли в Японию. Для театра, конечно, он сделал гораздо больше, чем я показываю", - сказала ТАСС режиссер.

По словам режиссера постановки, спектакль охватывает как творческую часть жизни Сличенко, так и личную. Вехи биографии, представленные в постановке, ведут отсчет от военного детства до наших дней. В частности, зритель наблюдает, как у героя развиваются отношения с девушкой, любовь к которой он пронес через всю свою жизнь.

Роль Сличенко в спектакле играет Павел Бобров. "Это тот единственный человек, который больше всего подходит на эту роль", - пояснила Тамилла Сличенко.

В ходе спектакля были представлены подлинные видео- и аудиозаписи выступлений народного артиста. Сам юбиляр вышел на сцену под занавес, зал долго не хотел его отпускать.

Творческий вечер

В юбилей Сличенко - 27 декабря - состоится творческий вечер, организованный театром. Приглашены представители органов власти, а также коллеги режиссера по цеху.

Как рассказала ТАСС директор театра Наталья Романцова, в числе приглашенных - режиссер Александр Ширвиндт, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, артисты эстрады, с которыми Сличенко связывает многолетняя творческая дружба: Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Александр Серов. "Артисты Большого театра подготовили юбиляру сюрприз: они будут исполнять посвященный специально ему романс "Цыганские глаза", - добавила она.

Директор подчеркнула, что Сличенко известен публике и как певец, и как актер. "Его сценическое обаяние, невероятная трудоспособность сделали его мастером международного масштаба. Он прошел все ступени творческого роста - от артиста вспомогательного состава, когда он пришел в театр, до художественного руководителя, стал выдающейся личностью современности. А роли, которые он сыграл, внесли огромный вклад не только в развитие цыганского искусства, но и в сценический опыт мирового театра", - сказала она.

Будущий артист родился в многодетной цыганской семье. В войну фашисты, планомерно уничтожавшие цыган, расстреляли у него на глазах отца. Мальчик поехал в Москву, в "Ромэн" - первый и единственный в мире цыганский театр, и остался в нем навсегда.

В этой труппе раскрылся талант Николая Сличенко. Сначала он играл в спектаклях, потом их ставил. В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив.

В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для "Ромэна". В 2005 году при Щукинском училище был открыт Цыганский национальный курс, художественным руководителем которого также стал Сличенко. Николай Сличенко удостоен многих наград. Он - лауреат Государственных премий, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Теги
РоссияСличенко, Николай Алексеевич
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