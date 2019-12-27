Британская красная телефонная будка стала особо охраняемым архитектурным объектом

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Прототип всемирно известной британской красной телефонной будки получил статус особо охраняемого архитектурного объекта Соединенного Королевства. Об этом в пятницу сообщило Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании.

"Красная телефонная будка - общеизвестная визитная карточка Великобритании, и я рада, что мы можем сохранить первую из них", - сказала министр культуры Хелен Уэйтли.

По информации министерства, историческая телефонная будка, расположенная в западной части центрального Лондона, Вест-Энде, была внесена в список "особо важных строений, представляющих повышенный интерес". Здания и сооружения, занесенные в список наиболее важных архитектурных объектов, не могут быть снесены или изменены без одобрения местных или правительственных органов.

"В мире, где цифровые технологии играют все большую роль, очень важно сохранять сооружения наподобие "Киоска K2", которые заняли особое место в национальной истории развития промышленности", - добавила Уэйтли.

Проект будки, названной "Киоск K2", был разработан британским архитектором Джайлсом Скоттом еще в 1924 году. В конкурсе на замену не полюбившихся британцам бетонных Киосков K1, созданных в 1920 году Почтамтом Великобритании, был выбран дизайн Скотта. С тех пор прототип одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей королевства стал эталонным и снискал популярность по всей стране.

С момента создания первого культового дизайна красной будки и вплоть до 1936 года, когда ей на смену пришла новая модель с небольшими изменениями ("Киоск К6"), в столице и ее окрестностях было установлено около 1,7 тыс. экземпляров исторической телефонной будки.