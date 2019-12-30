Фокин: лидерские качества Виктора Рыжакова крайне важны для "Современника"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Лидерские качества режиссера Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем "Современника", крайне важны для этого театра на новом этапе его творческой жизни, считает художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Я давно знаю Виктора Рыжакова как, безусловно, одаренного режиссера и как руководителя, потому что в свое время он был по моей рекомендации назначен в Центр имени Всеволода Мейерхольда, и я горячо отстаивал его кандидатуру как человека творческого, склонного к эксперименту и в то же время уравновешенного и взвешенного по отношению к традиции. Рыжаков - вполне действующий, вполне мобильный режиссер с большой практикой и любовью к современному театру и к современной драматургии. Эти лидерские качества крайне важны для "Современника", которому надо найти свое лицо, соответствующее дню сегодняшнему - "Современнику 2020 года", - сказал ТАСС Фокин.

По его словам, он и его коллегии в последнее время "очень обеспокоены тем, что уходят мастера, а у нас нет скамейки запасных". "Чрезвычайно мало режиссеров, обладающих способностью руководителей, режиссеров, которые должны быть лидерами и сформировать творческую идею. И это большая и серьезная проблема", - считает худрук Александринки. Такую ситуацию он объясняет тем, что мастера старшего поколения, к которым он относит и себя, "их не воспитали".

Комментируя выбор кандидатуры Виктора Рыжакова, а ранее Константина Богомолова, назначенного худруком Театра на Малой Бронной, Валерий Фокин высказал мнение, что московские власти смело делают ставку на творческих лидеров, а не на администраторов. Он полагает, что, если выбор падает не на режиссера, к руководству театром приходят либо медийные артисты, либо, особенно в провинции, отставные директора или чиновники, ушедшие на пенсию. Фокин назвал эту ситуацию "безобразием". Именно поэтому, по его словам, он "очень приветствует" назначение Рыжакова в театр "Современник".