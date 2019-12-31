В интернете появилась новогодняя серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино", который называется "Корпоратив", появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.

"Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня - няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком. Кто победит в конкурсе по скоростному заворачиванию посылок и чем закончится веселое празднование можно узнать, посмотрев 25 серию популярного фильма, которая появилась 31 декабря на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм", - говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.