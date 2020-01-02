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Новогодняя серия продолжения "Простоквашино" набрала более 1 млн просмотров на YouTube

Режиссером серии выступила Софья Кравцова

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" набрал за три дня более 1 млн просмотров в интернете. Об этом свидетельствуют данные на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".

Новогодняя серия мультфильма, которая называется "Корпоратив", появилась на YouTube канале киностудии 31 декабря. Режиссером серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. А вот сюжетные линии сильно осовременили.

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