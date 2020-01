Два альбома с неизданными композициями Дэвида Боуи выйдут в 2020 году

Альбом под названием Is It Any Wonder включает в себя шесть треков. Среди них - ранее неизданная версия песни The Man Who Sold The World, вышедшая в эфир BBC в 1997 году. Parlophone Records выпустила композицию 8 января, приурочив событие к 73-му дню рождения Боуи. Остальными треками, по информации звукозаписывающей компании, станут редкие записи, сделанные певцом в 1990-х. Компания будет представлять их в цифровом формате на своем официальном сайте - по одному в неделю.

Выпуск второго альбома ChangesNowBowie студия назначила на 18 апреля 2020 года, международный День музыкального магазина. В альбом войдут девять композиций, записанных Боуи во время репетиции к концерту в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке в 1996 году. На обложке альбома будет портрет рок-музыканта, сделанный фотографом Альбертом Уотсоном в Нью-Йорке в том же году.