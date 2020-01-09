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Два альбома с неизданными композициями Дэвида Боуи выйдут в 2020 году

Альбомы будут называться Is It Any Wonder и ChangesNowBowie
Дэвид Боуи EPA/NILS MEIVANG
Описание
Дэвид Боуи
© EPA/NILS MEIVANG

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Британская звукозаписывающая компания Parlophone Records выпустит в 2020 году два альбома с редкими и ранее не издававшимися произведениями певца Дэвида Боуи (1947-2016). Об этом сообщается на официальном сайте рок-исполнителя.

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Альбом под названием Is It Any Wonder включает в себя шесть треков. Среди них - ранее неизданная версия песни The Man Who Sold The World, вышедшая в эфир BBC в 1997 году. Parlophone Records выпустила композицию 8 января, приурочив событие к 73-му дню рождения Боуи. Остальными треками, по информации звукозаписывающей компании, станут редкие записи, сделанные певцом в 1990-х. Компания будет представлять их в цифровом формате на своем официальном сайте - по одному в неделю.

Выпуск второго альбома ChangesNowBowie студия назначила на 18 апреля 2020 года, международный День музыкального магазина. В альбом войдут девять композиций, записанных Боуи во время репетиции к концерту в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке в 1996 году. На обложке альбома будет портрет рок-музыканта, сделанный фотографом Альбертом Уотсоном в Нью-Йорке в том же году.

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Газета Guardian назвала выпуск альбомов частью прибыльной "посмертной карьеры" певца. По информации компании Nielsen Music, после смерти Боуи продажи его альбомов в США многократно возросли. Всего за неделю, в которую скончался певец, было продано 682 тыс. копий. По свидетельству интернет-сервиса потокового аудио Spotify, то же самое произошло в течение буквально нескольких часов после кончины британского музыканта и с количеством прослушиваний.

Боуи - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе престижной премии Grammy. Согласно опросу, проведенному BBC, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39 место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23 место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого, 10 января 2016 года, музыкант скончался на 70-м году жизни.

Теги
СШАБоуи, Дэвид
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