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Медведев поздравил актрису Теличкину с юбилеем

Премьер-министр России отметил, что героини актрисы покоряют своей душевной красотой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Валентину Теличкину с юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Ваше обаяние и тонкое чувство сценического образа, способность к перевоплощению привлекают к себе зрителей всех поколений <...> Ваши героини - всегда натуры искренние, яркие и непосредственные, - отметил премьер. - Это женщины, которые хотят найти свое счастье и место в жизни, покоряют душевной красотой. И Вы глубоко чувствуете каждый образ".

Как отметил Медведев, Теличкина смогла отразить уникальный мир русской женщины не только в кино, но и в живописи, ее светлые картины дарят незабываемые впечатления.

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года. В 1967 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола (1976), лауреат государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985 - за участие в фильме "Васса"), народная артистка России (2009).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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