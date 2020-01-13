Российские кинотеатры собрали 4,1 млрд рублей за новогодние каникулы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские кинотеатры заработали более 4 млрд рублей за новогодние каникулы. Об этом сообщается в аналитическом отчете основных показателей кинопроката, подготовленном Фондом кино.

"Совокупные сборы за новогодний уикенд 2020 года составили 4,1 млрд рублей, из них 37% пришлось на российскую комедию "Холоп" (сборы за период с 1 по 8 января составили 1,5 млрд рублей, картину посмотрело 5,5 млн человек)", - говорится в отчете.

На втором месте по сборам фильм Федора Бондарчука "Вторжение". "В новогодние выходные стартовал фантастический фильм режиссера Федора Бондарчука "Вторжение" (продолжение фильма "Притяжение"), собравший 722,1 млн рублей, количество зрителей составило 2,5 млн человек. Историческая драма "Союз спасения" собрала за новогодний уикенд 417,2 млн рублей, общее количество зрителей составило 1,5 млн человек. Четвертую и пятую позиции рейтинга занимают анимационные картины "Иван царевич и Серый волк 4", на сеансы которого пришло 1,5 млн человек, сборы составили 339,4 млн рублей, и "Фиксики против кработов", кассовые сборы составили 212,2 млн рублей, картину посмотрело 945,9 зрителей", - отмечается в отчете.

Всего за новогодние праздники российские кинотеатры посетили более 14,8 млн человек. Пик посещаемости пришелся на 2 января, в этот день кинотеатры посетили 2,3 млн зрителей.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.