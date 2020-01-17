Выставка к 110-летию со дня рождения Галины Улановой открылась в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выставка "Уланова", посвященная 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой, торжественно открылась в Бахрушинском музее в Москве в пятницу. Посетители смогут увидеть сценические костюмы и театральные аксессуары, драгоценности, редкие фото- и киноматериалы.

"У меня не было счастья быть знакомым с Галиной Сергеевной, но, как всякий человек, который любит балет, конечно же, я знаю, что это выдающееся, великое имя в истории - не только Большого театра, но и в мировой истории <…> Мы очень часто забываем все, что было в нашем прошлом, а это [прошлое] чрезвычайно важно и для сегодняшнего дня, и для будущего. Люди, не помнящие родства, не могут делать то, чем мы занимаемся сегодня. То, что мы сегодня сохраняем эту память, это чрезвычайно важно", - сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

Он признался, что выставка стала для него открытием, так как она раскрывает разные грани Улановой - не только танцовщицы, но и невероятно элегантной женщины с прекрасным вкусом. Также открытие посетил народный артист РФ ректор Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, которого называют последним учеником Улановой.

"Мне посчастливилось в жизни быть с ней знакомым, работать с ней <…> Выставка откроет каждому свою Галину Сергеевну, но все равно для всех она останется тайной. Лучше всех сказал Алексей Толстой о ней - "обыкновенная богиня". Она, действительно, была необыкновенным человеком очень неординарной судьбы", - отметил он.

Для публики выставка будет открыта с 18 января. Пространство экспозиции выполнено на контрасте черного и белого. Гости увидят настоящее Лебединое озеро в миниатюре, обрамленный перьями потолок, чередующиеся черные и зеркальные стены. Среди экспонатов - сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото- и киноматериалы. Фотографии представят Уланову в разные периоды жизни и в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, а также дома и в кругу семьи. Архивные документы, письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о ней позволят глубже понять творческую жизнь Улановой.

Организаторы говорят, что выставка показывает Уланову не только как балерину и педагога, но и "как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус". Среди экспонатов - принадлежавшие Улановой драгоценности, одежда и обувь. Их выставят впервые.

Экспозицию будут сопровождать кинопоказы - гости музея смогут больше узнать об Улановой через фильмы-балеты с ее участием, а также через документальные кинокартины. Выставка осуществляется при поддержке Фонда Галины Улановой, президент которого - народный артист СССР Владимир Васильев.

О балерине

Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге 26 декабря 1909 года (8 января 1910 года). В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени Вагановой), где в начальных классах училась у своей матери Марии Романовой, а в старших и выпускном - у Агриппины Вагановой, и поступила в труппу ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). В 1944 году она перешла в Большой театр, в котором периодически выступала с 1934 года.

В 1960 году оставила сцену и начала карьеру балетмейстера-репетитора. Последнее ее выступление состоялось 29 декабря 1960 года - Уланова завершила свою карьеру тем же балетом, которым начала, - "Шопенианой", ставшей ее выпускным спектаклем. Среди знаменитых партий танцовщицы - Джульетта, Золушка, Жизель, Одетта-Одиллия и многие другие. В 1960-1970 годах работала педагогом-репетитором в Большом театре. Среди ее учеников - Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка и другие. Уланова умерла 21 марта 1998 году в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.