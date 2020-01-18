БДТ покажет на гастролях в Москве спектакль "Волнение" с Алисой Фрейндлих в главной роли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Труппа Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) отправляется в воскресенье с четырехдневным гастрольным визитом в Москву. В программе - новая роль народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, молодежный спектакль по автобиографической книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина "Крещеные крестами", презентация книги из истории Большого драматического.

"Для БДТ уже становится хорошей традицией проводить январские гастроли в Москве. В прошлом году, когда совпали две даты - 100-летие БДТ и 25-летие "Золотой маски" - мы привезли в столицу пять основных спектаклей нашего репертуара. В нынешнем январе театр покажет спектакль "Волнение" Ивана Вырыпаева по одноименной пьесе, написанной специально для Алисы Фрейндлих", - рассказал в беседе с журналистами художественный руководитель театра Андрей Могучий.

Спектакль был поставлен к 85-летию актрисы и 35-летию службы Алисы Бруновны в БДТ. Ее героиня - знаменитая американская писательница польского происхождения Ульи Рихте, дающая интервью длиной в целую жизнь польскому журналисту. Эта работа будет показана 20 и 21 января на Основной сцене Театра наций.

Из гастрольного репертуара Могучий назвал также один из лучших спектаклей, идущих на Малой сцене, "Крещенные крестами" по книге Эдуарда Кочергина. Это автобиографическая история, написанная художником и литератором по следам детских воспоминаний - мальчик, маленький Эдик Кочергин, сын "врагов народа", бежит из сибирского детприемника через всю страну в Ленинград, к маме. Спектакль в постановке Вениамина Фильштинского будет дважды показан в Театре имени Владимира Маяковского (сцена на Сретенке). У этой работы - две награды: Высшая театральная премия Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2016) и специальная премия жюри Санкт-петербургской театральной премии для молодых "Прорыв", причем обе - "за актерский ансамбль".

Как сообщил худрук БДТ, в дни гастролей московским зрителям будет представлена 23 января новая книга Сергея Радлова, посвященная 20-м годам XX века, времени рождения Большого драматического театра. "Московская презентация книги пройдет даже раньше петербургской, которая будет только 15 февраля", - отметил Могучий.

Большой драматический театр ведет свою историю с февраля 1919 года, его первые шаги связаны с именами писателя Максима Горького, поэта Александра Блока и актера Николая Монахова. Самые яркие страницы в 100-летнюю летопись БДТ вписал режиссер Георгий Товстоногов, сформировавший за 33 года (1956-1989) едва ли не лучшую в СССР актерскую труппу. Его имя театру было присвоено в 1992 году. С апреля 2013 года Большим драматическим руководит лауреат европейской премии "Новая театральная реальность" режиссер Андрей Могучий, который поставил в нем спектакли "Алиса", "Что делать", "Гроза", "Пьяные", "Губернатор", трилогию по мотивам романа Юрия Олеши "Три толстяка".