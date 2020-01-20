Концерт Бориса Гребенщикова в Индии 19 января был прерван полицией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концерт Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум" в штате Гоа в Индии 19 января был прерван правоохранительными органами по требованию местной религиозной общины. Об этом в понедельник сообщается на странице организаторов выступления в Facebook.

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур. Которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины", - говорится в сообщении.

Концерт должен был пройти в популярной среди туристов прибрежной деревне Арамболь в Северном Гоа.