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Концерт Бориса Гребенщикова в Индии 19 января был прерван полицией

По данным организаторов выступления, причиной отмены концерта было обращение местной религиозной общины

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концерт Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум" в штате Гоа в Индии 19 января был прерван правоохранительными органами по требованию местной религиозной общины. Об этом в понедельник сообщается на странице организаторов выступления в Facebook.

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур. Которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины", - говорится в сообщении.

Концерт должен был пройти в популярной среди туристов прибрежной деревне Арамболь в Северном Гоа.

Теги
ИндияРоссияГребенщиков, Борис Борисович
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