Фирма "Мелодия" получила международную премию за запись камерных сочинений Вайнберга

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Альбом "Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения", выпущенный фирмой "Мелодия", удостоен Международной премии в области классической музыки (ICMA) в категории "Лучшее собрание". Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании после объявления победителей.

"Фирма Мелодия" вновь получила престижную Международную премию в области классической музыки (ICMA) в категории Best collection за альбом "Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения", выпущенный к 100-летию [с рождения] композитора", - рассказали в пресс-службе.

Компания впервые представила на CD записи камерной музыки композитора в исполнении советских музыкантов Тимофея Докшицера и Федора Дружинина, а также Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая и квартета им. Бородина. Многие фонограммы альбома - это первые записи произведений Вайнберга, подчеркнули в "Мелодии". "Особый интерес представляет авторское исполнение виолончельных сонат в дуэте с Аллой Васильевой, запечатлевшее искусство Вайнберга-пианиста", - подчеркнули в компании.

"Советских записей Мечислава Вайнберга, к сожалению, очень мало, - отметил генеральный директор "Фирмы Мелодия" Андрей Кричевский, слова которого привела пресс-служба. - В последние годы его музыка переживает второе рождение, постановки опер Вайнберга прошли в ведущих российских театрах, его сочинения звучат в Европе. Приятно осознавать, что наше издание было замечено и высоко оценено европейской музыкальной критикой".

Эта победа стала уже пятой для "Мелодии" на ICMA, присуждаемой с 2011 года музыкальными редакторами, критиками и журналистами ведущих профильных изданий мира. Ранее были отмечены записи сочинений Яна Сибелиуса (2011 год), Игоря Стравинского (2013), Ральфа Воана-Уильямса (2015), а также Антология русской симфонической музыки (2018). Ежегодно для вручения награды выбирается новый город, на этот раз церемония состоится 30 апреля в испанской Севилье.

Фирма "Мелодия" была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей. В настоящее время "Мелодия" занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм на компакт-дисках.