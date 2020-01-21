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Эксперты не нашли критериев для статуса памятника архитектуры Дому Черникова в Москве

Согласно данным движения "Архнадзор", пятиэтажный дом Черникова был построен в начале прошлого века

МОСКВА, 21 января /ТАСС/. Доходный дом Черникова во 2-м Неопалимовском переулке в Москве получил отказ в присвоении ему статуса выявленного объекта культурного наследия из-за того, что не имеет выдающихся характеристик. Об этом сообщается в открытом заявлении экспертов Научно-методического совета при столичном Департаменте культурного наследия.

Жители дома подали в Мосгорнаследие заявку о признании здания объектом культурного наследия. Было решено обсудить вопрос на комиссии Общественной палаты Москвы с участием экспертов и общественности. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что главный фасад строения, выходящий на 2-й Неопалимовский переулок, действительно имеет интересную архитектуру. При этом, по его словам, власти города обратились к собственникам здания, и те сообщили о готовности отказаться от полного сноса дома, было решено сделать его реконструкцию, сохранив главный фасад.

"Сведения, старательно и добросовестно собранные авторами заявки на включение дома в реестр объектов культурного наследия, интересны и подробны, но здание не обладает историко-культурными характеристиками, выделяющими его из традиционной для начала XX века доходной застройки Москвы. Если сравнить его с другими московскими доходными домами, которые по праву являются памятниками, то видно, что, несмотря на хорошую сохранность, так же как и на то, что здание профессионально нарисовано и качественно построено, объективно оно не дотягивает до их уровня", - говорится в заявлении.

Эксперты отметили, что дом Черникова не отличается особым художественным и композиционным решением, оформление его фасадов не отражает четких стилевых признаков ни одного из магистральных направлений архитектуры середины 1910-х годов, в нем нет индивидуальных проявлений ни модерна, ни неоклассицизма, оно в большей степени вторично по отношению к ключевым произведениям эпохи. При этом в заявлении уточняется, что решение об отказе в статусе принималось с учетом информации о том, что собственник здания отказался от "одиозной идеи" сноса доходного дома и разрабатывает проект реконструкции здания, который будет представлен на согласование в органы охраны памятников.

Совет рекомендовал собственнику разместить на здании информационные материалы о проживавших в доме деятелях советской науки, искусства и медицины, а также памятных знаков "Последний адрес" пяти репрессированным жителям дома. Кроме того, согласно заявлению, совет выразил надежду, что на законодательном уровне будет проработан вопрос создания механизма отнесения объектов к ценным объектам историко-градостроительной среды.

О доме Черникова

Согласно данным движения "Архнадзор", пятиэтажный дом Черникова был построен в 1914-15 годах для гвардии капитана в отставке А. М. Черникова по проекту гражданских инженеров А. Н. Дурова и П. П. Висневского в стиле модерн. В апреле 2017 года Архитектурный совет Москвы одобрил строительство на этом месте 6-этажного жилого дома по проекту бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры" с полным сносом дома Черникова и дома, примыкающего к нему с юга. В сентябре 2019 года СПЧ при президенте РФ попросил мэра столицы Сергея Собянина дать поручение рассмотреть вопрос о возможности реконструкции здания, без полного его сноса, с сохранением подлинного главного фасада и ценных элементов убранства интерьеров.

Движение "Архнадзор Москвы" сообщило, что собственник отказался от намерения снести здание.

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