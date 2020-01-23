Фильм Перельмана "Уроки фарси" включили в специальную секцию Берлинале

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Фильм режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" вошел в программу Berlinale Special юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля. Мировая премьера состоится 22 февраля на центральной площадке фестиваля.

На сайте смотра говорится, что фильм повествует об одной из самых мрачных страниц мировой истории - Холокосте. Главный герой, чтобы избежать смерти, выдает себя в лагере за перса, и его единственный способ выжить - учить фарси.

Фильм представят продюсер Илья Стюарт, режиссер Вадим Перельман и исполнители главных ролей Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. "Очень счастливы, что наш фильм попал в один из самых престижных кинофестивалей в мире. Гордимся, что мы будем представлять на нем российскую индустрию", - сказал ТАСС Стюарт.

Он добавил, что работа над проектом началась в 2013 году, после того как режиссеру и продюсеру Тимуру Бекмамбетову попал в руки набросок сценария "Уроки фарси", написанный Ильей Цофиным. "Изначально Тимур Бекмамбетов хотел снять эту историю сам, но впоследствии планы изменились. Режиссерское кресло оказалось свободно, и только в 2017 году к проекту присоединился Вадим Перельман", - сказал продюсер.

В 2018 году разработкой проекта занялась кинокомпания Hype Film, которая привлекла европейскую ко-продукцию и финансирование, а также предложила сделать фильм на немецком и французском языках. Фильм "Уроки фарси" является продуктом совместного производства России, Германии и Белоруссии, на территории которой прошли съемки. Одним из консультантов фильма стал известный немецкий историк и писатель Йорг Мюлльнер (среди его известных исследований - "Сталинград. Подлинная история", в котором собраны документальные свидетельства воевавших по обе стороны фронта).

Часть съемок проходила на территории Бобруйской крепости, во времена Второй Мировой войны на ее территории располагалось два пересыльных концлагеря для советских военнопленных.

О фестивале

Ранее стало известно, что мировая премьера психологической драмы "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко также состоится в феврале на международном фестивале в Берлине. Лента, рассказывающая о поиске любимого человека, вошла в программу "Форум".

Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Сеансы в рамках смотра посещают сотни тысяч человек. В разных секциях будут представлены сотни лент. За главные награды - серебряных и золотых "медведей" - борются фильмы, попавшие в основную программу смотра. Председателем жюри в этом году стал британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.