Театр на Малой Бронной в связи с ремонтом начинает показ спектаклей во "Дворце на Яузе"

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова в связи с ремонтом своего исторического здания временно переехал в театрально-концертный зал "Дворец на Яузе", где с 29 января начнет регулярный показ спектаклей. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-атташе театра Мария Малкина.

"В связи с началом ремонтных работ Театр на Малой Бронной временно покинул свое историческое здание и переехал в театрально-концертный зал "Дворец на Яузе" (пл. Журавлева, 1). Последний спектакль на старой сцене состоялся 8 января. Показ спектаклей по новому адресу начнется 29 января, а касса откроется 27 января. Билеты можно также приобрести на сайте театра www.mbronnaya.ru и у официальных партнеров", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что Театр на Малой Бронной осенью 2019 года уже выпустил две премьеры на новой площадке: спектакль для семейного просмотра Олега Долина по пьесе Карло Гоцци "Женщина-змея" и спектакль по роману Владимира Сорокина "Норма" в постановке Максима Диденко.

"На 15 февраля запланирована очередная премьера театра. Спектакль по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко "Лунная масленица" выпускает лауреат театральной премии "Золотая маска" Филипп Григорьян", - проинформировала пресс-атташе.

Она обратила внимание на то, что уже состоявшаяся премьера текущего сезона - спектакль "Слово о полку Игореве" в постановке Кирилла Вытоптова будет идти на постоянной основе в Театральном центре "На Страстном" (Страстной бульвар, 8а). Показы намечены на 19 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля. Билеты на спектакли продаются на сайте и в кассе театрального центра "На Страстном".

О ремонте театра

"Ремонтные работы в Театре на Малой Бронной планируется завершить через полтора года", - сообщил ТАСС директор театра Константин Чернышев.

По его словам, "ремонт коснется Основной сцены, зрительного зала и фойе". "Полностью заменят проводку, сценическое оборудование, машинерию сцены и планшет. В зале появятся новые современные кресла - они будут комфортнее, и расстояние между рядами расширится", - сказал директор театра.

Он отметил, что "потолок с гипсовой лепниной ждет реставрация". "Это самый сложный элемент для реконструкции. Потолок полностью снимут, разрезав на фрагменты, а по окончании работ вернут на место", - пояснил Чернышев.

Он напомнил, что "Театр на Малой Бронной начали ремонтировать еще в 2012 году". "В рамках действующего на тот момент контракта в театре были отремонтированы административный корпус, гримерные и малая сцена", - прокомментировал Чернышев.

"Мы благодарны за поддержку в организации переезда и ремонта театра правительству Москвы и столичному департаменту культуры", - сказал Чернышев. "Без серьезной финансовой поддержки правительства Москвы обновление театра было бы невозможно", - заявил он.