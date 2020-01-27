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Первый совместный фильм чеченских и индийских кинематографистов выйдет в прокат в марте

Приключенческая картина "Лучшие друзья" будет представлена на Северном Кавказе, а также в ЮФО, Татарстане, Якутии и Бурятии

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Полнометражный детский приключенческий фильм "Лучшие друзья" совместного производства чеченских и индийских кинематографистов выйдет в прокат в марте текущего года. Об этом ТАСС сообщил в среду сценарист и режиссер фильма, директор кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев.

Съемки детского приключенческого фильма "Лучшие друзья" начались больше двух лет назад в Чечне, затем переместились в Индию. По сюжету судьбы трех детей разных национальностей и вероисповеданий - русского, чеченца и индийца - пересекаются в Индии, где благодаря дружбе и самоотверженности они преодолевают невероятные испытания.

"Фильм должен был выйти в прокат в декабре 2019 года, но по решению Министерства культуры РФ выйдет в марте 2020 года. Картина будет представлена в 300 залах: это Северный Кавказ, ЮФО, Татарстан, Якутия, Бурятия. Фильм будет дублироваться на пяти языках: русском, чеченском, английском, хинди и арабском", - отметил Терекбаев.

По его словам, фильм "Лучшие друзья" - первая российско-индийская полнометражная картина за последние 27 лет. "Это семейный фильм о дружбе и взаимопомощи, настоящих человеческих качествах. В картине снялись индийские актеры, а также выпускники грозненской киношколы "Степ". Часть съемок прошла в Индии, часть - на Северном Кавказе", - добавил он.

Терекбаев также сообщил, что в 2020 году запланирован прокат комедии "Понаехали" Султана Хажироко, где он выступил сопродюсером.

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ИндияРоссияСКФОЧечня
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